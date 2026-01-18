MasterChef: Πρεμιέρα για τον 10ο κύκλο – Τα πρώτα λόγια των Κοντιζά, Κουτσόπουλου και Ιωαννίδη

Το MasterChef έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (18-01-2026) μέσα από τη συχνότητα του Star, με τους τρεις κριτές να καλωσορίζουν τους διαγωνιζόμενους. Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, καλούνται να συμβάλουν ώστε ο διαγωνισμός μαγειρικής να κερδίσει και το «στοίχημα» της τηλεθέασης.

Ένας μόνο θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα! Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€. Στην πρεμιέρα, οι κριτές έδωσαν το περίγραμμα των όσων θα συμβούν τους επόμενους μήνες.

«Δέκα χρόνια MasterChef. Δέκα χρόνια αυτή η φλόγα καίει δυνατά», είπε στην έναρξη του πρώτου επεισοδίου ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Η μαγειρική είναι χαρακτήρας, είναι ταυτότητα, για εμάς είναι ο τρόπος να δείξεις ποιος είσαι», ήταν τα πρώτα λόγια του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμπληρώνει: «Εδώ τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Εδώ ένα πιάτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου».

Οι κριτές περιέγραψαν τι θα συμβεί φέτος με τις δύο μπριγάδες, στέλνοντας μήνυμα: «Η μαγειρική μάχη ξεκινά και αυτή η μάχη δεν θα μοιάζει με καμία άλλη».

Η δομή του φετινού MasterChef

Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας. Οι τρεις chef κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα βρίσκονται στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ.

Η επετειακή χρονιά φέρνει ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.