MasterChef – spoiler: Όσα θα δούμε μετά τις οντισιόν – Τα δύο σπίτια, οι μαγειρικές μάχες και οι μεγάλες ανατροπές

Το «MasterChef» επέστρεψε στο STAR με τον 10ο κύκλο του και φέτος ο πήχης είναι πιο ψηλά από ποτέ για τους διαγωνιζόμενους.

Την περασμένη εβδομάδα, παρακολουθήσαμε τις οντισιόν, όπου οι τρεις κριτές του «MasterChef», Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος ξεχώρισαν τους καλύτερους επίδοξους μάγειρες και τους έδωσαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία θέση στο παιχνίδι μαγειρικής του STAR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, φέτος που είναι ο 10ος κύκλος του «MasterChef», όλα είναι διαφορετικά, καθώς οι παίκτες θα χωριστούν σε δύο διαφορετικές μπριγάδες, δηλαδή ομάδες, οι οποίες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια και θα δίνουν τις πιο επικές μαγειρικές μάχες.

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί τη Δευτέρα (26.01.2026) οι τρεις κριτές υποδέχονται τους παίκτες που έχουν περάσει στις οντισιόν στη νέα κουζίνα του διαγωνισμού και τους ζητούν να τα δώσουν όλα, δημιουργώντας τα πιο γευστικά και όμορφα πιάτα.

Ωστόσο, εκείνοι που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες θα δουν και το όνειρό τους να τελειώνει πριν καλά – καλά αρχίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν και αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, αυτοί που θα καταφέρουν να μπουν στο παιχνίδι πρόκειται να χωριστούν σε δύο μπριγάδες, την κόκκινη και τη μπλε, οι οποίες θα μένουν σε διαφορετικά σπίτια. Όσο οι μαγειρικές μάχες διαδέχονται η μία την άλλη και μεγάλες ανατροπές φέρνουν τους διαγωνιζόμενους αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις στην κουζίνα τόσο ο πήχης θα ανεβαίνει ψηλότερα.

Μάλιστα, κάποια στιγμή, όταν οι παίκτες θα έχουν λιγοστέψει, μόνο μία από τις δύο μπριγάδες θα καταφέρει να παραμείνει στον διαγωνισμό και θα γίνει μία επική ομαδική αποχώρηση.

Φτάνοντας στον τελικό, ο μεγάλος νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€, ενώ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα δίνονται και ειδικά έπαθλα με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards.