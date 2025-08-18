Μελέτης Ηλίας για το «Σόι σου»: Θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς κλαίγαμε όλοι μας

«Είμαστε όλοι οι συντελεστές σε αναμονή. Υπάρχουν μερικά ζητήματα να λύσουμε», λέει ο Μελέτης Ηλίας.

Συνέντευξη στη Μαρία Ανδρέου και το ένθετο Enjoy, που κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη Δημοκρατία, παραχώρησε ο Μελέτης Ηλίας, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το «Σόι σου».

Ισχύει ότι από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα σας δούμε στο «Σόι σου», στον Alpha; Η επιστροφή της αγαπημένης οικογενειακής κομεντί έχει ενθουσιάσει το τηλεοπτικό κοινό.

Είμαστε όλοι οι συντελεστές σε αναμονή. Υπάρχουν μερικά ζητήματα να λύσουμε. Τα έχουμε βρει όλοι οι ηθοποιοί με το κανάλι και με την παραγωγό εταιρία. Δεν θα είχε νόημα να επιστρέψουν οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι αποδεκατισμένοι. Το «Σόι σου» μας θέλει όλους μαζί.

Η σειρά αυτή αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Ήταν μια συνάντηση όλης της οικογένειας μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν μια ωραία συγκυρία αυτή η σειρά, μια ευλογημένη τηλεοπτική στιγμή, σε μια όμορφη εποχή. Είμαστε όλοι οι ηθοποιοί έτοιμοι να επιστρέψουμε, να μπούμε σε γυρίσματα, δεν υπάρχει πλέον χώρος για πισωγυρίσματα, η ευχαρίστηση του κοινού είναι το μόνο μας καθήκον. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο είδος η οικογενειακή κομεντί και σπάνια πετυχαίνει.

Είναι πολύ δύσκολο να αρέσει ένα σίριαλ σε όλες τις ηλικίες, από 5 ετών μέχρι 100 ετών. Λίγες σειρές το έχουν καταφέρει αυτό. Το «Σόι σου» ήταν μια οικεία σειρά, με χιούμορ, με ωραίους, καλούς ήρωες, με πηγαίο χιούμορ, που γι’ αυτό άρεσε και στα πιτσιρίκια και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οι νεότεροι ηθοποιοί στη Μίρκα, στον Παύλο, στον Γιώργο, στη Ρένια, που ήταν τόσο ανοιχτόκαρδοι μαζί μας, που μας βοήθησαν, που μας στήριξαν με μπόλικη αγάπη σε όλο αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα.

Ναι, ο μοναδικός όρος για να επιστρέψει η σειρά ήταν να βρεθούμε ξανά για γυρίσματα όλοι μαζί, έξι χρόνια έπειτα από το τελευταίο επεισόδιο, το 2019. Θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς κλαίγαμε όλοι μας, είχαμε δεθεί πολύ. Πάντως, η οικογένεια του ήρωά μου επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά πλέον τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, είναι στην εφηβεία και θα γίνουν μεγάλος μπελάς για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.