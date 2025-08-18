Media

Μελέτης Ηλίας για το «Σόι σου»: Θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς κλαίγαμε όλοι μας

«Είναι πολύ δύσκολο να αρέσει ένα σίριαλ σε όλες τις ηλικίες, από 5 ετών μέχρι 100 ετών» ανέφερε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του
Μελέτης Ηλίας
Μελέτης Ηλίας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είμαστε όλοι οι συντελεστές σε αναμονή. Υπάρχουν μερικά ζητήματα να λύσουμε», λέει ο Μελέτης Ηλίας.

Συνέντευξη στη Μαρία Ανδρέου και το ένθετο Enjoy, που κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη Δημοκρατία, παραχώρησε ο Μελέτης Ηλίας, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το «Σόι σου».

Ισχύει ότι από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα σας δούμε στο «Σόι σου», στον Alpha; Η επιστροφή της αγαπημένης οικογενειακής κομεντί έχει ενθουσιάσει το τηλεοπτικό κοινό.

Είμαστε όλοι οι συντελεστές σε αναμονή. Υπάρχουν μερικά ζητήματα να λύσουμε. Τα έχουμε βρει όλοι οι ηθοποιοί με το κανάλι και με την παραγωγό εταιρία. Δεν θα είχε νόημα να επιστρέψουν οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι αποδεκατισμένοι. Το «Σόι σου» μας θέλει όλους μαζί.

Η σειρά αυτή αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Ήταν μια συνάντηση όλης της οικογένειας μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν μια ωραία συγκυρία αυτή η σειρά, μια ευλογημένη τηλεοπτική στιγμή, σε μια όμορφη εποχή. Είμαστε όλοι οι ηθοποιοί έτοιμοι να επιστρέψουμε, να μπούμε σε γυρίσματα, δεν υπάρχει πλέον χώρος για πισωγυρίσματα, η ευχαρίστηση του κοινού είναι το μόνο μας καθήκον. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο είδος η οικογενειακή κομεντί και σπάνια πετυχαίνει.

Είναι πολύ δύσκολο να αρέσει ένα σίριαλ σε όλες τις ηλικίες, από 5 ετών μέχρι 100 ετών. Λίγες σειρές το έχουν καταφέρει αυτό. Το «Σόι σου» ήταν μια οικεία σειρά, με χιούμορ, με ωραίους, καλούς ήρωες, με πηγαίο χιούμορ, που γι’ αυτό άρεσε και στα πιτσιρίκια και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οι νεότεροι ηθοποιοί στη Μίρκα, στον Παύλο, στον Γιώργο, στη Ρένια, που ήταν τόσο ανοιχτόκαρδοι μαζί μας, που μας βοήθησαν, που μας στήριξαν με μπόλικη αγάπη σε όλο αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα.

Ναι, ο μοναδικός όρος για να επιστρέψει η σειρά ήταν να βρεθούμε ξανά για γυρίσματα όλοι μαζί, έξι χρόνια έπειτα από το τελευταίο επεισόδιο, το 2019. Θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς κλαίγαμε όλοι μας, είχαμε δεθεί πολύ. Πάντως, η οικογένεια του ήρωά μου επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά πλέον τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, είναι στην εφηβεία και θα γίνουν μεγάλος μπελάς για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Γιατί ρε πατέρα: Οι πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1 αποκαλύπτουν τι θα έκαναν με 3.000.000 ευρώ
Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του και ξεκινούν τα ξεκαρδιστικά μπερδέματα
Γιατί ρε πατέρα;
Newsit logo
Newsit logo