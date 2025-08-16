Μελίνα Ασλανίδου: «Αν κάτι κάνουμε τηλεοπτικά, θα είναι αυτό που ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Νικολόπουλο»

Τόσο στην τηλεοπτική της απουσία αυτό το διάστημα όσο και στις συνεργασίες που έχει συναντήσει στον χώρο του τραγουδιού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μελίνα Ασλανίδου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

«Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου ούτε κάποια πρόταση που να λέω θα τη σκεφτώ. Δεν το ψάχνω και εγώ», δήλωσε η Μελίνα Ασλανίδου στην ερώτηση αν πρόκειται να κάνει κάτι τηλεοπτικά.

«Αν κάτι κάνουμε, θα είναι αυτό που ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Κατά τα άλλα δεν το κυνηγάω», δήλωσε ακόμα στην ίδια συνέντευξη.

«Όχι, δόξα τον Θεό, Παναγία μου, δεν έχω μπει σε μια τέτοια κατάσταση. Ό,τι έχω κάνει, το θυμάμαι και το μνημονεύω με πολλή χαρά, και αγάπη και αυτό είναι το πιο σημαντικό», απάντησε στην ερώτηση αν έχει βιώσει τοξικές συνεργασίες.