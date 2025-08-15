Μελίνα Ασλανίδου: Δεν ξέρω αν θα με βλέπατε στο θέατρο, αλλά είναι σίγουρα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ

Για το νέο της άλμπουμ μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου στη νέα της συνέντευξη. Παράλληλα, η πολύ γνωστή τραγουδίστρια παραδέχθηκε πως θα ήθελε δοκιμαστεί και σε άλλες μορφές τέχνης.

Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, η δημοφιλής τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου σχολίασε με νόημα πως έχει «αυτό το βορειοελλαδίτικο στυλ που μπορεί κάποιος ρόλος να υπάρχει και για μένα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανδρέας Θεοδώρου: Αισθανθήκατε ποτέ ότι θέλετε να βάλετε μια άνω τελεία στην καριέρα σας και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο;

Μελίνα Ασλανίδου: Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, οπότε δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως έχω σκεφτεί να ασχοληθώ και με άλλες μορφές τέχνης. Και το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα με βλέπατε στο θέατρο, αλλά είναι σίγουρα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αυτό το βορειοελλαδίτικο στυλ που μπορεί κάποιος ρόλος να υπάρχει και για μένα.

Δεν είναι στα άμεσα σχέδια μου η αλήθεια είναι, γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζω πολλά δισκογραφικά, διαφορετικά και σημαντικά. Ο δίσκος μου «Σε ευχαριστώ που σε αγαπώ» είναι το κύριο μέλημά μου να επικοινωνήσω στον κόσμο και να δω τις αντιδράσεις του και να δω ποιο είναι το τραγούδι που αγγίζει τον κάθε ένα περισσότερο ξεχωριστά.

Ανδρέας Θεοδώρου: Από τον καινούργιο σας δίσκο ποιο τραγούδι σας αγγίζει λίγο περισσότερο;

Μελίνα Ασλανίδου: Το «Σε ευχαριστώ που σε αγαπώ», γιατί αυτός ο στίχος είναι μία πολύ μεγάλη κουβέντα. Όχι σε ευχαριστώ που με αγαπάς, αλλά το ότι εγώ σε αγαπώ. Ότι δηλαδή μου δημιουργείς τα συναισθήματα αυτά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη για να σε αγαπώ, που είναι το υπέρτατο συναίσθημα.