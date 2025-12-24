Συμβαίνει τώρα:
Μελίνα Ασλανίδου: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει τον αγώνα του, ελπίζω να υπάρχει δικαιοσύνη»

«Τώρα είναι μέρες αγάπης, να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον, να πιάσουμε ο ένας τον άλλον από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια», τόνισε
Μελίνα Ασλανίδου
Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την καταγγελία που έχει γίνει εναντίον του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, κλήθηκε να απαντήσει η Μελίνα Ασλανίδου στους δημοσιογράφους. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.12.2025) στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θέλησε να πει και πολλά για την δικαστική διαμάχη Γιώργου Μαζωνάκη – Στέφανου Παπαδόπουλου, τονίζοντας πως ελπίζει να υπάρχει δικαιοσύνη. Στη συνέχεια η Μελίνα Ασλανίδου έστειλε μήνυμα αγάπης και ομόνοιας, ενόψει των εορτών.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει τον αγώνα του! Ελπίζω να υπάρχει δικαιοσύνη… Και αγάπη, λίγο αγάπη», συνέχισε.

«Τώρα είναι μέρες αγάπης, να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον, να πιάσουμε ο ένας τον άλλον από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια», είπε η Μελίνα Ασλανίδου.

