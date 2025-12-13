Συμβαίνει τώρα:
Μελίνα Ασλανίδου: «Υπάρχουν αρνητικά σχόλια στα social, αν υπάρχει κάποιο ψήγμα αλήθειας θα το πάρω, αλλιώς δεν ασχολούμαι»

«Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν έχω τον απαραίτητο χρόνο και μπορώ, θα έκανα κάτι που με ενδιαφέρει», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια
Μελίνα Ασλανίδου
H Μελίνα Ασλανίδου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόσο για την διάθεση να επανέλθει στο μέλλον με κάποιο τηλεοπτικό ρόλο όσο και για τα αρνητικά σχόλια στα social media μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μελίνα Ασλανίδου.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live», το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.2025), στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε στην επιθυμία της να κάνει ξανά μία εκπομπή στην τηλεόραση.

«Ήταν μια πολύ ωραία παρέα στο “Νύχτα στάσου”, ήταν μια πολύ στοχευμένη εκπομπή και την ευχαριστήθηκα ειλικρινά. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα ξαναέκανα και το λέω πολύ αυθόρμητα», επισήμανε, αρχικά, η γνωστή τραγουδίστρια.

«Μου αρέσει η τηλεόραση. Αν έχω τον απαραίτητο χρόνο και μπορώ, θα έκανα κάτι που με ενδιαφέρει και έχει σχέση με την τέχνη μου ή κάτι που με ιντριγκάρει», δήλωσε στη συνέχεια.

«Υπάρχουν αρνητικά σχόλια στα social media, δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Υπάρχει διττότητα ούτως ή άλλως. Το ακούω, βλέπω αν υπάρχει κάποιο ψήγμα αλήθειας εκεί μέσα και – αν υπάρχει και μπορεί να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος άνθρωπος – θα το πάρω. Αν δεν υπάρχει, δεν ασχολούμαι», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μελίνα Ασλανίδου, στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.

