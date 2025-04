Μία «Καλή Αμερικανική Οικογένεια» έρχεται στο Disney+ – Πρεμιέρα με τα 5 πρώτα επεισόδια

Η νέα, πρωτότυπη σειρά, «Καλή Αμερικανική Οικογένεια» (Good American Family), με πρωταγωνιστές τους Ellen Pompeo, Mark Duplass και Imogen Faith Reid, κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+. Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα πέντε επεισόδια.

Με αφήγηση από πολλαπλές πλευρές, με σκοπό να διερευνήσει ζητήματα οπτικής, προκατάληψης και τραύματος, αυτή η καθηλωτική δραματική σειρά είναι εμπνευσμένη από τη συγκλονιστική ιστορία ενός ζευγαριού που υιοθετεί ένα κορίτσι με μια σπάνια μορφή νανισμού.

Όμως, καθώς μεγαλώνουν τη θετή τους κόρη μαζί με τα τρία βιολογικά τους παιδιά, ένα μυστήριο αρχίζει να ξετυλίγεται γύρω από την ηλικία και το παρελθόν της και σιγά-σιγά αρχίζουν να υποψιάζονται ότι ίσως δεν είναι αυτή που λέει.

Καθώς υπερασπίζονται την οικογένειά τους από τη θετή κόρη που θεωρούν πλέον ότι αποτελεί απειλή, εκείνη δίνει τη δική της μάχη για να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να ανακαλύψει τι επιφυλάσσει το μέλλον, σε μια σύγκρουση που τελικά ξεδιπλώνεται στα πρωτοσέλιδα και τις δικαστικές αίθουσες.

Στη σειρά «Καλή Αμερικανική Οικογένεια» πρωταγωνιστούν οι Ellen Pompeo, Mark Duplass και Imogen Faith Reid, μαζί με τους guest star Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue και Jenny O’Hara.

Η σειρά είναι δημιουργία της Katie Robbins, με executive producer και showrunner την ίδια και την Sarah Sutherland.

Η Ellen Pompeo είναι executive producer μέσω της εταιρείας παραγωγής της, Calamity Jane, μαζί με τη Laura Holstein. Executive producers είναι επίσης οι Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner και Mike Epps.

Η Liz Garbus είναι σκηνοθέτρια και executive producer του πιλότου της σειράς. Η σειρά «Καλή Αμερικανική Οικογένεια» είναι παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως τις σειρές «Μην Πεις Λέξη», «Shōgun» και «The Bear» του FX, «Grey’s Anatomy», «Tell Me Lies», «Only Murders in the Building», «Daredevil: Born Again» της Marvel Television, μέχρι ταινίες όπως «Πνεύματα του Ινισέριν», «Η Γαλλική Αποστολή» του Wes Anderson, «Poor Things» και «Το Μενού» της Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια.

Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.