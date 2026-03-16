Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Οδυσσέας αποδέχεται την πρόταση της Αλεξάνδρας να βγουν έξω

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθούν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 στις 21:40.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του ΜΕGA, Μία νύχτα μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 17 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 53: Η Αρετή ακούει έκπληκτη την Ευθυμίου, να της λέει ότι ο Οδυσσέας δεν ευθύνεται για την επίθεση που δέχτηκε, ενώ ο Σταύρος προσπαθεί να λογικέψει τον εαυτό του, προκειμένου να μην είναι άδικος απέναντι στην Ελένη. Ο Οδυσσέας αποδέχεται την πρόταση της Αλεξάνδρας να βγουν έξω, ενώ ο Νταγιάννος μαθαίνει από τον Μπακύρα, ότι πίσω από την επίθεση κατά της Μίνας κρύβεται η Άσπα. Η Αρετή νιώθει την ανάγκη να ζητήσει μία συγνώμη από τον Οδυσσέα, αλλά αυτό που αντικρίζει όταν φτάνει στο σπίτι του, την παγώνει.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 54: Η Αρετή προσπαθεί να ζητήσει συγνώμη από τον Οδυσσέα μετά απ’ όσα της είπε η Ευθυμίου. Βλέπει όμως ένα άλλο πρόσωπο του Οδυσσέα, που δεν της αρέσει. Ο Νταγιάννος μαθαίνει την αλήθεια για την Άσπα, αλλά είναι σε δίλημμα για το αν θα το πει στη Μαρίκα. Όσο ο Πωλ προσπαθεί να μάθει πού είναι η Μιρέλλα, η Κατερίνη με την Αννέζα αποφασίζουν να ενώσουν ξανά την οικογένεια. Τη στιγμή που η Ελένη πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την τροπή που έχει πάρει η σχέση της με τον Σταύρο, εκείνος έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ERGAN. Ο Νταγιάννος προκειμένου να σωθεί η δουλειά του Εμπορικού Κέντρου, προτείνει στην Αρετή ένα νέο σχήμα συνεργασίας και ξαφνιάζεται με αυτόν που βλέπει μπροστά της.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ