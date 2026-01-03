Μία νύχτα μόνο – spoiler: Η Ελένη τυλίγεται στις φλόγες

Με ανατρεπτικό και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ των βασικών ηρώων της νέας δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, που ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη συνέχεια του «Μια νύχτα μόνο» που μας κρατά συντροφιά τρεις φορές την εβδομάδα στο MEGA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί και η Ελένη, η οποία παραμένει βαθιά ερωτευμένη με τον Σταύρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως ο καιρός περνά και η γυναίκα χάνει κάθε ελπίδα για τη σχέση της με τον άντρα. Πάνω στη θλίψη της, όπως θα παρακολουθήσουμε, βρίσκει καταφύγιο στο ποτό. Από την άλλη, η Ανέζα προσπαθεί να φέρει ξανά κοντά τον Σταύρο με την Ελένη, καθώς πιστεύει ότι η απόσταση ανάμεσά τους δεν είναι οριστική. Όμως εκείνος δεν έχει καμία διάθεση…

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η συμπεριφορά του είναι διαφορετική απέναντι στην Ελένη. Όλη αυτή η κατάσταση την έχει κουράσει ψυχολογικά και οι μόνες στιγμές που δεν τον σκέφτεται είναι όταν πίνει. Κρυφά από όλους έχει βρει παρηγοριά στο αλκοόλ, καθώς μόνο έτσι ξεχνά έστω και για λίγες ώρες τον πόνο της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού, όμως, ένα βράδυ αναμένεται μοιραίο για εκείνη. Συγκεκριμένα, επιστρέφοντας στο σπίτι της αρχίζει να πίνει. Μεθυσμένη, αποκοιμιέται βαθιά, ενώ ένα αναμμένο πέφτει από το κηροπήγιο και γίνεται η εκκίνηση μιας καταστροφικής πυρκαγιάς στο διαμέρισμά της.

Η γυναίκα ξυπνά από τους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα και όταν βλέπει τις φλόγες να την τυλίγουν σοκάρεται. Φόβος και απόγνωση την κυριεύουν, ενώ προσπαθεί να κινηθεί άμεσα προκειμένου να γλιτώσει…