Μίνα Καραμήτρου για την αποχώρησή της από το OPEN: «Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό»

Η Μίνα Καραμήτρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε για τη πολυσυζητημένη μετακίνησή της στον ΣΚΑΪ αλλά και την ενασχόλησή της με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Η Μίνα Καραμήτρου αρχικά αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση της με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τονίζοντας πως η αποχώρησή της ήταν καθαρά για προσωπικούς της λόγους. «Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ’ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο γιατί ο Χρήστος για εμένα είναι ο “δημοσιογραφικός μου μπαμπάς”. Όχι, “μπαμπάς” μου έλεγε συχνά, αλλά θα λες “είσαι η μικρή μου αδελφή”. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο; Τι να πω για τον Χρήστο…

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Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω. Οπότε καλύτερα να ανοίξω μια καινούργια πόρτα, να κάνω κάτι άλλο. Επειδή μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά (…) Δεν κοιτάζω τη σιγουριά, θα φύγω ακόμη και εάν το μέλλον είναι αβέβαιο», είπε η Νίνα Καραμήτρου.

«Αν εμένα με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», πρόσθεσε η γνωστή δημοσιογράφος.

Για το πώς η ίδια αντιμετωπίζει τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο όνομά της και τις αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία, η Νίνα Κραμήτρου απάντησε πως «δεν έχω φτάσει σε σημείο να πω ότι έχω αδικηθεί από κάτι και θέλω να το βάλω στη θέση του, αλλά αν το αισθανθώ θα το κάνω. Είμαι της άποψης, όταν εκτίθεσαι είναι λογικό να θέλει ο καθένας να θέλει να πει κάτι για σένα. Οπότε είναι λογικό να λένε για σένα. Αν αισθανθώ ότι θέλω να τοποθετηθώ και να πω κάτι για μένα, ναι, θα βγω και θα το πω. Καταλαβαίνω και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να πουν κάτι. Απλώς έχω κι εγώ μέσα μου τις κόκκινες γραμμές μου, δεν θα σας πω ποιες είναι αυτές γιατί δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής κανείς να τις παραβιάσει», είπε η Μίνα Καραμήτρου καλεσμένη στο Στούντιο στις 3.

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«Δεν με έχει κάνει καχύποπτη το αστυνομικό ρεπορτάζ» είπε για την ενασχόλησή της με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Η Μίνα Καραμήτρου εντάχθηκε στο δυναμικό του ΣΚΑΪ και πλέον παρουσιάζει μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη την ενημερωτική εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», η οποία προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά πορεία της στην ενημέρωση.