Χρήστος Φερεντίνος για τον απολογισμό της πρεμιέρας: «Πολλά σχόλια, υπάρχει ποικιλία, θετικό αυτό»

Το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) με το… καλησπέρα ο Χρήστος Φερεντίνος θέλησε να μάθει από την Κατερίνα Καραβάτου τι είπε ο κόσμος για τη χθεσινή πρεμιέρα του «Στούντιο 4».

Ο Χρήστος Φερεντίνος θέλησε να μάθει από την Κατερίνα Καραβάτου τι ειπώθηκε και τι γράφτηκε για την πρεμιέρα τους σ’ αυτό το νέο κοινό τηλεοπτικό τους εγχείρημα στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι έγινε; Τι άκουσες για τη χθεσινή εκπομπή; Τι σχόλια έχουμε; Για πες, καλά, κακά;” ρώτησε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής για να αποκριθεί με χαμόγελο η παρτενέρ του ως εξής. «Ποικίλα, ποικίλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον».

Χ.Φ.: Αυτό είναι ωραίο, υπάρχει ποικιλία, βέβαια.

Κ.Κ.: Αλλά, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση; Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χ.Φ.: Ναι, υπάρχουν σχόλια. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό.

Κ.Κ.: Σκέψου να είχε περάσει αδιάφορο…

Χ.Φ.: Όχι, είναι το χειρότερο αυτό. Και βεβαίως ένα σούπερ σχόλιο ήρθε από τον κυρ Κώστα από τα Γιάννενα, τον πατέρα μου από το χωριό. Πήρε τηλέφωνο και είπε “πολύ ωραία εκπομπή, Χρηστάρα”!

«Και είναι σημαντικό γιατί ο κυρ Κώστας κοιμάται πάντα 3 με 5, εδώ και χρόνια. Τώρα έχει μείνει ξύπνιος, αλλά δεν τον ενοχλεί καθόλου. Όπως και γω, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κοιμόμουν αυτή την ώρα και είναι πολύ δύσκολο τώρα έτσι αυτό» παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Φερεντίνος στον αέρα της εκπομπής.