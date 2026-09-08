Σία Κοσιώνη: Ο Βασίλης Χιώτης την υποδέχθηκε με χειροφίλημα στο «Καλημέρα Ελλάδα» – «Καλά, θα τρελαθώ» είπε η παρουσιάστρια

Η Σία Κοσιώνη βρέθηκε καλεσμένη στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου και ο Βασίλης Χιώτης την υποδέχτηκε με χειροφίλημα. Η παρουσιάστρια τον χαρακτήρισε «τζέντλεμαν» και ανέφερε ότι τρέφει απεριόριστη εκτίμηση για τους παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

«Περίμενε, να το πιάσω από εκεί που το άφησα. Μου επιτρέπεις;» είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χιώτης για να σηκωθεί και να καλωσορίσει με χειροφίλημα την καλή του φίλη και συνάδελφο, Σία Κοσιώνη στo «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσιάζει με τον Άκη Παυλόπουλο. Έτσι, άλλωστε, την είχε αποχαιρετήσει πριν λίγους μήνες από τον ΣΚΑΪ.

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«Καλά, θα τρελαθώ! Τι gentleman. Έτσι με αποχαιρέτησε στον ΣΚΑΪ, έτσι με υποδέχεται στον ΑΝΤ1» είπε με χαμόγελο η δημοσιογράφος για να φιλήσει αμέσως μετά και τον έτερο παρουσιαστή του ανανεωμένου «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μεγάλη η χάρη σας, Βασίλη μου και Άκη μου! Όπως ξέρουν οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καλά, όταν αγαπάω, δίνομαι. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, μεγάλη η χάρη σας».

«Σας αγαπώ και γι’ αυτό ξύπνησα τόσο πρωί. Φτιάχτηκα, βάφτηκα και εμφανίστηκα» παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Σία Κοσιώνη για την επίσημη πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη θα βρίσκεται καθημερινά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου θα σχολιάζει τα κύρια θέματα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.