Μιχαήλ Ταμπακάκης: Θα ήμουν άδικος προς τον εαυτό μου να συνεχίσω να πιστεύω ότι όλα είναι θέμα τύχης

Ο νεαρός πρωταγωνιστής της σειράς «Να μ’ αγαπάς» στον ALPHA, Μιχαήλ Ταμπακάκης, έδωσε μία συνέντευξη και αναφέρθηκε στην καριέρα του.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου τονίζοντας ότι το γεγονός ότι έχει συμμετάσχει σε καλές παραγωγές σε θέατρο και τηλεόραση δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Μάλιστα, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης παραδέχτηκε ότι όταν ήταν μικρότερος είχε άλλη γνώμη.

«Πιο μικρός πίστευα πολύ στην τύχη και το έλεγα και το πίστευα αλλά μεγαλώνοντας, μέσα και από προσωπική δουλειά, κατάλαβα ότι και να το ρίχνεις και όλο στην τύχη είναι σαν να θες να πετάξεις κάτι από πάνω σου και να μην αναγνωρίσεις κάτι σε σένα. Οπότε θα ήμουν άδικος προς τον εαυτό μου να συνεχίσω να το υπερασπίζομαι.

Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων με πρώτο τη δουλειά. Σίγουρα το ταλέντο και από εκεί και πέρα υπάρχει κι ένα κομμάτι τύχης γιατί κάποια πράγματα είναι συγκυρίες, συμπτώσεις, συναντήσεις, αλλά πρώτα απ’ όλα βάζω τη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης των σειρών που συμμετέχει, δηλώνοντας ότι τα παρακολουθεί.

«Τα παρακολουθώ αλλά τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι τόσο δικιά μας δουλειά. Είτε πάει μια σειρά καλά, είτε όχι προσωπικά στα γυρίσματα το ίδιο θα παίξω. Δεν θα κάνω έκπτωση ή θα δώσω κάτι παραπάνω αν η σειρά πάει καλύτερα», δήλωσε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.