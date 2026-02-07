Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Η Στέλλα διώχνει από το σπίτι τον Νίκο

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00 το βράδυ.

Η Ελένη μαθαίνει ότι ο Δημήτρης δεν ξέρει σίγουρα αν είναι πατέρας του Βίκτωρα ενώ η Στέλλα είναι έξαλλη που ο Νίκος της έκρυψε ότι πήγε στο «Πάρτι των Φρούτων και Λαχανικών» και τον διώχνει απ’ το σπίτι. Στο μεταξύ, ο Ηρακλής έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Δημήτρη και τον Νίκο που του συμπαραστέκονται στη δικαστική διαμάχη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στη σειρά του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 5: «Αλλαγές» – Η Ελένη μαθαίνει ότι ο Δημήτρης δεν ξέρει σίγουρα αν είναι πατέρας του Βίκτωρα και ταυτόχρονα ο Ντετέκτιβ που έχει προσλάβει ο Δημήτρης εντοπίζει μια θεία του παιδιού. Η Στέλλα είναι έξαλλη που ο Νίκος της έκρυψε ότι πήγε στο «Πάρτι των Φρούτων και Λαχανικών» την ώρα που είχαν το ραντεβού στην κλινική γονιμότητας και τον διώχνει απ’ το σπίτι ενώ η Βιργινία είναι επηρεασμένη από τη συνάντησή της με τη Στέλλα. Ο Ηρακλής έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Δημήτρη και τον Νίκο που του συμπαραστέκονται στη δικαστική διαμάχη, πράγμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Πανούλη που αισθάνεται ότι ο Ηρακλής έχει αρχίσει να τον βγάζει απ’ τη ζωή του.

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media