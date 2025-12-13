Media

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha

Τρεις μπαμπάδες θα μπουν σε μικρές και μεγάλες περιπέτειες
Αναστάσης Ροϊλός
Ο Αναστάσης Ροϊλός

Με εντατικούς ρυθμούς και έντονη δημιουργική ενέργεια ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που είναι μία οικογενειακή κομεντί.

Στη νέα σειρά του ALPHA, που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών, ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές αυτοσχεδιαστικές στιγμές και μικρές παιδικές “εξεγέρσεις”.

Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης
Ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης

Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι “τέλειοι” μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο-κλειδί της σειράς, το οποίο ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων.

Οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς
Οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα
Οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς εν δράσει
Οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς εν δράσει
Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης
Ο Μιχάλης Βαλάσογλου και ο Βασίλης Μηλιώνης
Τα γυρίσματα συνεχίζονται
Τα γυρίσματα συνεχίζονται

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως, να δούμε την καθημερινότητα των μπαμπάδων με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
135
121
111
93
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo