Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: «Απόρρητο» έγγραφο που αφορά την Άννα, βγαίνει στο φως

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξουν από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 20:00.

Στο νέο σπίτι των Καλλιγάδων ξεσπούν εσωτερικοί πόλεμοι, αποκαλύψεις και ταπεινώσεις, ενώ η οικογένεια βράζει για εκδίκηση απέναντι στον Μανιάτη. Παράλληλα, η δημόσια εικόνα της οικογένειας καταρρέει και ένα παλιό, «απόρρητο» έγγραφο που αφορά στην Άννα, βγαίνει στο φως, τη στιγμή που όλοι πιστεύουν πως τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 72: Η εμφάνιση της Λουκίας στη ζωή του Ορφέα προκαλεί αναστάτωση. Τα σύννεφα πυκνώνουν στη σχέση Άννας – Λευτέρη και εξοργισμένη από την καταπίεση του αμφιταλαντεύεται για το μέλλον της σχέσης τους. Η Ζωή έρχεται σε ρήξη με τον Άγγελο. Οι Καλλιγάδες μετακομίζουν στο νέο σπίτι και εκεί προκύπτουν εντάσεις. Ο Λευτέρης ανακαλύπτει με την βοήθεια ενός φίλου του ότι η Σοφία σχετίζεται με το ατύχημα. Η Φωτεινή ζητά από τον Άγγελο να βρει τον Ορφέα.

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του εντελώς απροσδόκητα, την ώρα που η Φωτεινή συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Η σχέση της Ζωής και του Άγγελου δοκιμάζεται, ενώ την ίδια στιγμή ο Θεόφιλος θέτει του δικούς του όρους για την έκδοση του διαζυγίου.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 3 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 74: Η Νικαίτη με την ανακάλυψη του απόρρητου εγγράφου, «δένει» τον Θεόφιλο σε μια σιωπηλή «συμμαχία», ενώ στο νέο σπίτι στήνονται μικρές και μεγάλες ίντριγκες. Ο Θεόφιλος υπόσχεται να απαντήσει σκληρά στον Άγγελο, ο οποίος αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια της Ζωής. Η Ζωή προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο, ενώ την ίδια στιγμή, η Εβίτα επιτίθεται και στους δυο μπροστά στον Γιώργο που της βάζει πάγο για την άθλια συμπεριφορά της. Στο μεταξύ η Λουκία εξομολογείται στον Ορφέα, ότι δεν τον έχει ξεπεράσει και ήρθε ελπίζοντας σε επανασύνδεση.

Επεισόδιο 75: Η οικογένεια Καλλιγά βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, καθώς η επίθεση της Εβίτας απέναντι στη μητέρα της και τον Άγγελο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η Σοφία δε χάνει ευκαιρία να θριαμβολογήσει, αλλά και να χώσει πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή του Θεόφιλου, ο οποίος αποφασίζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαζυγίου το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η αναπάντεχη τροπή προβληματίζει ιδιαιτέρως τη Ζωή και ζητά απ’ τον Άγγελο να παραστεί κι εκείνος στην επικείμενη συνάντηση.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 76: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Στο παρασκήνιο, οικονομικές σκιές, ζήλιες κι επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους. Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions