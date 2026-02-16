Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και σπεύδει στο νοσοκομείο

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα παίξουν από την Τρίτη 17.02.2026 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί ξανά η καρδιά του μωρού. Οι ισορροπίες στον Όμιλο κλονίζονται, οι υποψίες για το τροχαίο βαθαίνουν, ενώ την ίδια στιγμή ο Ορφέας μένει στο πλευρό της Φωτεινής, όμως οι εξελίξεις προμηνύουν επικίνδυνη συνέχεια. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 68: Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί ξανά η καρδιά του μωρού. Η Ζωή, ο Άγγελος και ο Λευτέρης στέκονται δίπλα της. Παράλληλα, ο Χάρης ασφυκτιά από τον εκβιασμό του Σάββα και με την ώθηση της Σοφίας, πιέζει για παράτυπη εκταμίευση. Οι ισορροπίες στον Όμιλο κλονίζονται, οι υποψίες για το τροχαίο βαθαίνουν, ενώ την ίδια στιγμή ο Ορφέας μένει στο πλευρό της Φωτεινής, όμως οι εξελίξεις προμηνύουν επικίνδυνη συνέχεια.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 69: Η Φωτεινή στο νοσοκομείο ξυπνάει με τον Ορφέα δίπλα της κι έρχονται κοντά. Ο Λευτέρης τον βλέπει μαζί της και του κάνει επίθεση με τα πράγματα να ξεφεύγουν. Η Ζωή καλεί τον Θεόφιλο για να σταματήσει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Ο Άγγελος της υπόσχεται να κάνει πίσω αυτός. Η Χαρούλα προειδοποιεί την Κατερίνα για τον Χάρη. Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και της Άννας. Πιάνονται στα χέρια Ορφέας και Χάρης, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στην μέση και να τους χωρίζει. Ο Θεόφιλος δεν πιστεύει τα λεγόμενα του Ορφέα και τον διώχνει από το σπίτι. Ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να φύγει από το Ναύπλιο, ενημερώνει όμως πριν τον Άγγελο για το ατύχημα και του δίνει ένα γράμμα που προορίζεται για την Φωτεινή.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 70: Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε. Στην οικογένεια Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του. Ο Άγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν την τελική του κίνηση. Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions