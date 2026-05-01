Μεγακλής Βιντιάδης: Οι εκπομπές όλες θυμίζουν η μία την άλλη και υπάρχει έλλειψη φαντασίας

Για την εικόνα της σημερινής τηλεόρασης αλλά και για την επιστροφή του Μίλτου Μακρίδη, μέσα από εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Ο γνωστός σκηνοθέτης έδωσε μία νέα συνέντευξη την Παρασκευή (01.05.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή για τον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο Μεγακλής Βιντιάδης ανέφερε στις εκπομπές υπάρχει έλλειψη φαντασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με την τότε την τηλεόραση. Τώρα είναι λίγο άρπα κόλλα. Οι εκπομπές όλες θυμίζουν η μία την άλλη και υπάρχει έλλειψη φαντασίας. Εγώ έκανα ένα βήμα πίσω γιατί έβλεπα που έφτανε το πράγμα αλλά, βέβαια, έφυγα πιο πριν γιατί πήγα στο Ντουμπάι και έκανα εκεί τηλεόραση», επισήμανε αρχικά ο έμπειρος σκηνοθέτης.

«Όλοι σήμερα μιλάνε δυνατά στην τηλεόραση, πολύ μέταλλο. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπαίνουν σε σπίτι, δεν είναι σε σκηνή θεάτρου για να ακούει η τελευταία σειρά. Δεύτερον, με ενοχλεί όταν δεν έχει κάποιος άρθρωση. Στον κάθε έναν δίνουν ένα μικρόφωνο και του λένε “μπες μέσα, κάνε ό,τι θέλεις” αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι», είπε ακόμα ο Μεγακλής Βιντιάδης.

«Σήμερα θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μίλτο Μακρίδη. Έκανε ένα λάθος comeback με τους “Weekenders”, τον έφεραν σε λάθος πράγμα. Είναι αυτό που λέω πάντοτε πως δεν κάνουν όλοι για όλα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Μεγακλής Βιντιάδης στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.