Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Άννα μαθαίνει ότι ο Θεόφιλος έχει θεραπευτεί και τον με μαχαίρι

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα παίξει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα ενώ ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια με αποτέλεσμα η Άννα να αρπάξει μαχαίρι. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 43: Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα. Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια· ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια. Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.

Η Ζωή ζητά δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και αποδεικνύει την αξία της με άψογες προτάσεις κερδίζοντας ουσιαστικά την πρόσληψη. Η Φωτεινή τσακώνεται ξανά με τον Λευτέρη, η οποία υποψιάζεται πως είναι έγκυος.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions