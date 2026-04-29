Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Μία απόπειρα δολοφονίας ανατρέπει τα πάντα

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Πέμπτη (30.04.2026) στις 22:00.

Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 30 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 104: Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας την για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions