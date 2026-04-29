Συμβαίνει τώρα:
Media

Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Μία απόπειρα δολοφονίας ανατρέπει τα πάντα

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Πέμπτη (30.04.2026) στις 22:00.

Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 30 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 104: Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας την για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
94
77
55
49
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo