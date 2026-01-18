Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Λευτέρης γίνεται διευθυντής του ξενοδοχείου και τους πετάει όλους έξω

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει στη συχνότητα του ALPHA. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη συνέχεια θα δούμε ακόμα ένα σχέδιο του Άγγελου κατά της οικογένειας Καλλιγά. Όλα ξεκινούν όταν ο άντρας ψάχνει να βρει τρόπο με τους δικηγόρους του ώστε η Φωτεινή να αφεθεί ελεύθερη.

Έτσι, κάποια στιγμή, προετοιμάζει τον Λευτέρη για αυτό που πρέπει να κάνει την επόμενη κιόλας μέρα. Όπως θα δούμε, ο νεαρός φοράει ένα ακριβό κοστούμι και φτάνει στα γραφεία της οικογένειας. Ο Ορφέας βρίσκεται στο γραφείο του και κάνει κάποια σημαντικά τηλεφωνήματα όταν ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ο Λευτέρης.

Ο πρώτος δεν κρύβει τον εκνευρισμό που του προκαλεί η παρουσία του νεαρού και αμέσως τον ρωτάει τι θέλει. Τότε ο Λευτέρης του απαντά ειρωνικά. «Το ίδιο θα σε ρωτούσα κι εγώ».

Ο Ορφέας καταλαβαίνει πως ο Λευτέρης θέλει να δημιουργήσει ξανά πρόβλημα και πραγματικά δεν έχει καμία διάθεση. Έτσι, του ζητάει να φύγει αμέσως από το γραφείο του. Μόνο που τότε ο Λευτέρης «σκάει» τη βόμβα.

Λευτέρης: «Μάζεψέ τα και φύγε εσύ από το γραφείο μου!».

Ο Ορφέας γελάει και τότε ο Λευτέρης του δείχνει το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι ο Μανιάτης τον ορίζει νέο διευθυντή του ξενοδοχείου. Ο Ορφέας σοκάρεται και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι πραγματικά συμβαίνει και ξεσπά κατά του εχθρού του. Ο Λευτέρης, όμως, δείχνει να το απολαμβάνει τονίζοντάς του πως πρέπει να προσέχει πως του μιλάει τώρα που είναι διευθυντής και στη συνέχεια του ζητά να φύγει από το γραφείο του. Τότε όμως μπαίνει μέσα ο Θεόφιλος με τον Χάρη που προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Όταν διαβάζουν το έγγραφο χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Ο Θεόφιλος δεν μπορεί να κρύψει τον θυμό του, ενώ ο Χάρης είναι έτοιμος να επιτεθεί στον Λευτέρη.

Ο Λευτέρης τους πετάξει έξω και προτού τα μέλη της οικογένειας αποχωρήσουν από το γραφείο ο Ορφέας προειδοποιεί τον Λευτέρη πως όλα τώρα αρχίζουν και γι’ αυτό θα πρέπει να προσέχει. Όμως εκείνος δεν δίνει καμία σημασία στις προειδοποιήσεις του και απολαμβάνει τη νίκη του. Ύστερα ο Χάρης, ο Θεόφιλος και ο Ορφέας αποχωρούν αλλά δεν μπορούν να είναι ψύχραιμοι. Ξέρουν πως έχουν χάσει και ο Ορφέας προτείνει να σκεφτούν με ψυχραιμία τις επόμενες κινήσεις τους.