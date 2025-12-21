Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Ορφέας στην εντατική

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, στη συνέχεια του «Να μ’ αγαπάς» που μεταδίδεται στον ALPHA, ο Ορφέας καταλήγει στην εντατική να δίνει μάχη για τη ζωή του. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο spoiler από το περιοδικό, η Φωτεινή θέλοντας να εκδικηθεί τον Ορφέα για το κακό που προκάλεσε τον αδελφό της, αρπάζει ένα όπλο και πηγαίνει να τον βρει έξω από το σπίτι του. Σύντομα, τα πράγματα παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή με τον Ορφέα να είναι ιδιαίτερα εριστικός και τη Φωτεινή πάνω στο θυμό της να τον πυροβολεί.

Ο Ορφέας πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ η Φωτεινή μόλις συνειδητοποιεί τι έκανε, τρομοκρατείται και τρέχει μακριά. Εν τω μεταξύ, μέσα στο σπίτι βρίσκεται ο Μάκης, η Κατερίνα, η Εβίτα και ο Χάρης.

Όλοι τους ακούν τον πυροβολισμό και ταράζονται. Τότε ο Μάκης βγαίνει έξω να δει τι συμβαίνει και όταν αντικρύζει τον Ορφέα μέσα σε μια λίμνη αίματος σοκάρεται και τρέχει προς το μέρος του. Όταν βγαίνουν και οι υπόλοιποι έξω και βλέπουν τον Ορφέα σε αυτή την κατάσταση χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την κατάσταση του να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Εν τω μεταξύ, ειδοποιείται και ο Θεόφιλος για αυτό που συνέβη στον γιο του και πηγαίνει αμέσως στο νοσοκομείο. Κι ενώ οι γιατροί χειρουργούν τον Ορφέα, όλοι προσεύχονται να γίνει καλά. Όμως τα επόμενα λεπτά, ο Ορφέας πέφτει σε κώμα και νοσηλεύεται στην εντατική.

Αυτή η εξέλιξη λυγίζει την οικογένειά του με τον Θεόφιλο να θέλει να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από τον πυροβολισμό του γιου του. Σύντομα, στο νοσοκομείο φθάνει και η Αστυνομία όπου παίρνει καταθέσεις από όλους.

Τότε ο Χάρης φωτογραφίζει ως πιθανό δράστη τον Λευτέρη, με τον οποίο πριν λίγες μέρες είχαν τσακωθεί. Λαμβάνοντας υπόψιν τους σοβαρά αυτή τη μαρτυρία, οι Αρχές κατευθύνονται στο σπίτι του νεαρού…