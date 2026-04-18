Να μ’ αγαπάς – spoiler: Σοφία και Μιχάλης φιλιούνται

Συγκλονιστικές εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει στο ALPHA με νέα επεισόδια την Τρίτη 21 Απριλίου και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, ο Μιχάλης και η Σοφία στα προσεχή επεισόδια δίνουν ένα παθιασμένο φιλί και αποφασίζουν να είναι μαζί. Όμως σύντομα όλα αλλάζουν…

Πρωταγωνιστής αυτών είναι ο Μιχάλης, ο οποίος, όπως θα δούμε, κινεί ύπουλα τα νήματα και πλησιάζει επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Μάλιστα η τελευταία εντυπωσιάζεται όταν τον γνωρίζει και φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του. Και ο Μιχάλης όμως ξαφνιάζεται ευχάριστα και εντυπωσιάζεται από εκείνη. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που τη σκέφτεται.

Έτσι, επιδιώκει να τη συναντήσει, καθώς θέλει να τη γνωρίσει καλύτερα. Η ίδια αποδέχεται την πρότασή του και σε αυτό το ραντεβού περνάει τόσο όμορφα, που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα νιώθει την καρδιά της να χτυπάει ξανά δυνατά. Προσπαθεί ωστόσο να συγκρατήσει όσα αισθάνεται, μέχρι να σιγουρευτεί ότι και ο Μιχάλης νιώθει το ίδιο. Οι μέρες περνούν και οι συναντήσεις τους γίνονται όλο και πιο συχνές. Ο Μιχάλης μαγεύεται από το μυαλό της, την ομορφιά της και τον δυναμισμό της και αρχίζει να την ερωτεύεται.

Όπως θα παρακολουθήσουμε, σε ένα ακόμα ρομαντικό ραντεβού τους βρίσκει το θάρρος και τη φιλάει με πάθος. Η Σοφία ανταποκρίνεται και νιώθει πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Μετά από αυτό ο Μιχάλης έχει την ανάγκη να αφεθεί συναισθηματικά και δημιουργεί σχέση μαζί της. Όμως πολύ σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν.

Η ζωή και τα σχέδια που έχει ο ίδιος φαίνεται πως μπαίνουν πάνω από τον έρωτά τους. Όσο και να θέλει να ζήσει μαζί με τη Σοφία και να προχωρήσει τη σχέση τους, ο Μιχάλης βάζει τελικά τη λογική πάνω απ’ όλα και σταδιακά απομακρύνεται…