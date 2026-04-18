Στην κορυφή της τηλεθέασης ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News»

Η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο που προβάλλεται στην απογευματινή ζώνη του MEGA έχει καταφέρει να κατακτήσει το τηλεοπτικό κοινό και να γίνει αγαπημένη συνήθεια όλων.

Η εβδομάδα για το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, που μεταδίδει καθημερινά έγκυρα ρεπορτάζ για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχολούν τους πολίτες, έκλεισε με υψηλά νούμερα τηλεθέασης, καθώς ήταν σταθερά πάνω από 20%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (17.04.2026) η ενημερωτική εκπομπή έκανε μέσο όρο τηλεθέασης 22,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτα η τηλεθέαση άγγιξε το 25%. Ταυτόχρονα, υψηλή ήταν και η τηλεθέαση του «Live News» στο γενικό σύνολο, καθώς ο μέρος όρος ήταν 23,4%, ενώ βρισκόταν σταθερά πάνω από το 25% για περισσότερη από μία ώρα.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.