Δημήτρης Οικονόμου: Δεν μπορεί να με ενοχλεί η κριτική όταν δεν μου αρέσει και όταν την κάνω εγώ να είναι καλή

«Δεν είμαι αρνητικός στην κριτική», δήλωσε σε νέες του δηλώσεις ο Δημήτρης Οικονόμου.

Με αφορμή το πρόσφατο viral σκηνικό με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» δίνοντας απάντησε στα σχόλια που δέχθηκαν για τον χειρισμό τους. Τα όσα είπαν προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσοι εκτιθέμεθα δημόσια, ακούμε και κριτική και κάνουμε και κριτική. Δεν μπορεί να με ενοχλεί η κριτική όταν δεν μ’ αρέσει και όταν κάνω εγώ κριτική να ‘ναι καλή», επισήμανε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου και είναι ένα αξίωμα που το έχω στη δουλειά μου πάντα. Αυτό που έχει σημασία είναι να προχωράει το καραβάνι, που λέμε», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν μια εύκολη κατάσταση. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποφάσισε να κάνει ένα σόου, της το είπαμε και θεωρώ ότι της το είπαμε μια χαρά και το κατάλαβε. Και ακούστηκε», πρόσθεσε, με τη σειρά του, ο Άκης Παυλόπουλος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του Alpha.