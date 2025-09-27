Να με λες μαμά – επόμενα επεισόδια: Η Ξένια βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Αγγέλας μαζί με την Ιωάννα

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στην κοινωνική δραματική σειρά του ALPHA με τίτλο «Nα με λες μαμά». Όσα θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

H υψηλών προδιαγραφών δραματική μίνι σειρά, του ALPHA, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Αντώνη Αγγελόπουλου. Όπως θα δούμε, η Ξένια παίρνει τη μικρή και πηγαίνουν στο πατρικό της, στο σπίτι της Αγγέλας.

Να με λες μαμά – Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 3ο: Μετά τη συνάντησή της με την Αγγέλα, η Ιωάννα δείχνει να έχει συμπαθήσει πολύ την άγνωστη γυναίκα. Έτσι, όταν η Ξένια την αφήνει στο ξενοδοχείο για να βγει να ψάξει για δουλειά, εκείνη της τηλεφωνεί και της ζητάει να συναντηθούν. Παράλληλα, ο Αντώνης ξεκινάει το ρεπορτάζ του απ’ τη Χρύσα και τη γειτονιά της, καταφέρνοντας να μάθει για τις επαφές της μικρής με την Ξένια λίγες μέρες πριν. Δεν αργεί λοιπόν να συνδυάσει τα στοιχεία και να σιγουρευτεί ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την εξαφάνιση. Ψάχνει τρόπο τότε να την εντοπίσει και εντέλει θα το καταφέρει, όταν εκείνη κάνει το λάθος να του σηκώσει το τηλέφωνο. Ταραγμένη για ακόμη μια φορά η Ξένια, καταλαβαίνει πως πρέπει να φύγει απ’ το ξενοδοχείο, συνειδητοποιώντας πως το μόνο της καταφύγιο είναι το σπίτι της Αγγέλας. Πολύ γρήγορα όμως κάτι θα την κάνει να πάρει τη μικρή και να φύγουν κι από εκεί, φοβισμένες μες στα ξημερώματα, χωρίς να έχουν πού να πάνε.

Να με λες μαμά – Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 4ο: Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή. Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία. Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.

Συντελεστές

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄ αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος / Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.