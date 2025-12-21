Νάνσυ Παραδεισανού: Με κράτησε σαν τηλεθεάτρια αυτό που έγινε μεταξύ Σοφίας Μουτίδου και Αχιλλέα Μπέου

Τόσο στον ανταγωνισμό της φετινής σεζόν όσο και στον καβγά Μουτίδου – Μπέου, στον αέρα εκπομπής του OPEN, αναφέρθηκε η Νάνσυ Παραδεισανού στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφο της, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα στον Alpha.

“Βλέπω ότι ζορίζεται πάρα πολύ φέτος η τηλεόραση. Παλεύεις για δυο μονάδες διαφορά, βλέπεις κάτι νούμερα τεράστια και λες “αυτό, τώρα, πως;”, βλέπεις κάτι άλλα χάλια και σκέφτεσαι πως δουλεύουν πολύ σ’ αυτή την εκπομπή” επισήμανε, αρχικά, η Νάνσυ Παραδεισανού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αυτό που έγινε μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Αχιλλέα Μπέου, ως τηλεθεάτρια, με κράτησε.

Δεν είναι ωραίο να συμβαίνει στον αέρα τέτοια ανταλλαγή προσβολών και δεν θεωρώ ότι σε μια καθημερινή βάση μας αξίζει αυτή η τηλεόραση”.

“Αλλά, έχω αυτή την ανωμαλία, θα ‘θελα να είμαι στο πλατό για να το χειριστώ αυτό! Το Real View εμένα μ’ αρέσει, λείπει όμως κάποιος που να έχει την εμπειρία του να χειριστεί ζωντανά ειδικά τέτοιες ακρότητες” συμπλήρωσε, ακόμα, η Νάνσυ Παραδεισανού στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.