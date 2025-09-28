Νέα σεζόν στο Cosmote TV με all-star cast σειρές και μοναδικές πρεμιέρες: Ριφιφί, Κακές Ιδέες, Tulsa King και Κονκλάβιο

Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το Cosmote TV μας υποδέχεται με κάθε λογής ταινίες και σειρές: κινηματογραφικά blockbusters, σειρές και την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Στο Cosmote TV και η ελληνική σειρά Κακές Ιδέες του Διονύση Ατζαράκη και του Θωμά Ζάμπρα. Πέρα από όλα αυτά, διαθέσιμο είναι και συναρπαστικό παιδικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους αλλά και πρεμιέρες ταινιών με Τομ Κρουζ, Ρέιφ Φάινς, Τζέραρντ Μπάτλερ, Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς και άλλους αστέρες του Χόλυγουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σεπτέμβριος έχει ήδη ανοίξει την αυλαία της σεζόν καθώς από τις 17/9 οι φίλοι των δραματικών ταινιών ξεκίνησαν να απολαμβάνουν την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Το Κορίτσι με τη Βελόνα».

Τα «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» με τον Στίβεν Κούγκαν είναι διαθέσιμα από τις 19/9.

Ο πρώτος μήνας της σεζόν κλείνει με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, με τους Χρήστο Μάστορα, Κλέλια Ρένεση και Ασημένια Βουλιώτη (Κυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπόλοιπη σεζόν συντροφιά θα μας κρατήσουν ο Τομ Κρουζ με το φινάλε του franchise «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία», ο πολυβραβευμένος Άντονι Χόπκινς με το «Locked», ο Τζέισον Στέιθαμ με το «Ένας Απλός Άνθρωπος», ο Αλ Πατσίνο με την ταινία «Η Ιεροτελεστία» και ο Νίκολας Κέιτζ με το «The Surfer».

Επιστρέφουν τα δημοφιλή Landman,The Walking Dead, Tulsa King. Η τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 φέρνει πολυαναμενόμενες νέες σειρές, καθώς και νέους κύκλους σειρών και shows που έχουν αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς.

Στην ατζέντα του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν οι νέες σειρές «NCIS: Tony & Ziva», «Cold Water», «In Flight», το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «I Fought the Law», ενώ με νέους κύκλους επιστρέφουν οι δημοφιλείς σειρές «H.I.P» (5 ος κύκλος, Β’ μέρος).

Με «όχημα» την COSMOTE TV, oι συνδρομητές θα ταξιδέψουν τη νέα σεζόν στο πολυβραβευμένο τηλεοπτικό σύμπαν του Τέιλορ Σέρινταν, μέσα από τα νέα spin-off του «Yellowstone», «The Dutton Ranch» και «The Madison», με τους Μισέλ Φάιφερ, Μάθιου Φοξ και Πάτρικ Τζ. Άνταμ, καθώς και τη 2 η σεζόν του «Landman», με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Ντέμι Μουρ και Άντι Γκαρσία.

Από τα highlights της σεζόν δε λείπει η πρεμιέρα του «Anne Rice’s Talamásca: The Secret Order», που ολοκληρώνει την τριλογία του Immortal Universe στην COSMOTE TV, καθώς και το διαχρονικά διασκεδαστικό «The Graham Norton Show» (33 η σεζόν).

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχονται, επίσης, οι νέες σειρές «Boston Blue», spin‑off της σειράς Blue Bloods, «The Hack» με τους Ντέιβιντ Τέναντ και Ρόμπερτ Κάρλαϊλ, «Hotel Costiera» με τον Τζέσε Ουίλιαμ, καθώς και οι σειρές εποχής «Sandokan» και «War of the Kingdoms».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE TV με το BBC, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους, σε αποκλειστική μετάδοση, τη νέα αστυνομική σειρά «Lynley», την επιστροφή του επιτυχημένου «Blue Lights» (3 ος κύκλος) και το «The Split Up», το νέο spin-off της σειράς «The Split». Με νέες σεζόν επιστρέφουν, επίσης, τα δημοφιλή «FBI» (8 η σεζόν), «Watson» (2 η σεζόν), «NCIS: Origins» (2 η σεζόν), «Ghosts» (5 η σεζόν), «Elsbeth» (3 η σεζόν), «Fire Country» (4 η σεζόν), «Colin from Accounts» (3 η σεζόν), η 2 η σεζόν του reboot της δραματικής-δικαστικής σειράς των 90’s «Matlock» με τη βραβευμένη με Όσκαρ και υποψήφια φέτος για Εmmy, Κάθι Μπέιτς κ.ά.

Τον Σεπτέμβριο, η 77 η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, η οποία είναι διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, ανέδειξε τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν, ενώ τον Ιανουάριο θα ακολουθήσουν τα «31 st Critics Choice Awards» και τα «38 th European Film Awards».

Στις 15 Μαρτίου τα βλέμματα θα στραφούν στην 98 η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό θεσμό βραβείων παγκοσμίως. Προορισμό την COSMOTE TV θα έχουν και τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως, τα «Grammy Awards», με την 68 η τελετή να διεξάγεται τον Φεβρουάριο.

Παιδικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους της COSMOTE TV που θα μπορούν να απολαύσουν πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και υπερήρωες. Στα 6 παιδικά κανάλια της πλατφόρμας (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE και duck TV) προβάλλονται καθημερινά αγαπημένες σειρές και ταινίες, ενώ στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν πρεμιέρες ταινιών, όπως το «Σκυλάκια στην Όπερα» και «Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ».

Παράλληλα, στον δωρεάν Οn Demand κατάλογο της COSMOTE TV περιλαμβάνονται πάνω από 3.500 επεισόδια παιδικών σειρών, καθώς και περιεχόμενο από τις υπηρεσίες Nick+ και duck TV, με δημοφιλείς σειρές από το Disney και το Disney Junior.

Ριφιφί

Η νέα σειρά της COSMOTE TV έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή κάνοντας πρεμιέρα μέσα στο 2025. Η νέα ελληνική σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV είναι σε σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή και σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια.

Η σειρά 6 επεισοδίων είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας, συνδυασμένη με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας.

Η σειρά ακολουθεί τα γεγονότα από την περιβόητη ληστεία, όπως παρουσιάστηκαν μέσα από ρεπορτάζ και ειδήσεις της εποχής, και έρχεται να καλύψει μυθοπλαστικά τα δύο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες.

Είναι, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, μας προσφέρει μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση και έντονα στοιχεία χιούμορ.

Στο καστ συμμετέχουν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλέας Ζέρβας.

Διαθέσιμο μέσα στο 2025

Κακές Ιδέες

Πρεμιέρα για τη νέα συμπαραγωγή της COSMOTE TV, τη νέα κωμική σειρά μυθοπλασίας «Κακές Ιδέες» σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη. Τα πρώτα επεισόδια είναι διαθέσιμα στον On Demand κατάλογο της COSMOTE TV.

Κάθε νέο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο Αλέξης (Διονύσης Ατζαράκης), υπάλληλος γραφείου και σιχαίνεται τη δουλειά του. Ωστόσο, η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους.

Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν πολλοί γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί, όπως οι: Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Θοδωρής Αθερίδης, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τζένη Μελιτά και πολλοί ακόμα.

Διαθέσιμο από 15/9

Κονκλάβιο

Το οσκαρικό «Κονκλάβιο» με τον Ralph Fiennes είναι ήδη διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Μετά τον θάνατο του Πάπα, ο καρδινάλιος Λόρενς καλείται να επιβλέψει τη διαδικασία εκλογής αντικαταστάτη… μα καταλήγει στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας που απειλεί τα θεμέλια της Καθολικής Εκκλησίας.

Ηθοποιοί: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brian O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze

Σκηνοθεσία: Edward Berger

Διαθέσιμο

Η ληστεία του Αιώνα

Για τους λάτρεις της περιπέτειας η «Η Ληστεία του Αιώνα 2» με τον Τζέραρντ Μπάτλερ είναι διαθέσιμη στο Cosmote TV.

Όλα επικεντρώνονται γύρω από μια καλοσχεδιασμένη κλοπή, τα απρόοπτα της και τα κρυφά παιχνίδια τα οποία παίζει ο καθένας από τους εμπλεκομένους.

Διαθέσιμο από 21/9

Tulsa King

Στο Cosmote TV και η 3η σεζόν με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Καθώς η αυτοκρατορία του Dwight (Σιλβέστερ Σταλόνε) μεγαλώνει, την ίδια στιγμή μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι για την ομάδα του, λόγω των εχθρών του. Αυτή τη φορά, ο πρωταγωνιστής μας έρχεται αντιμέτωπος με τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους που έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής στην Tulsa: την οικογένεια Dunmire, μια πανίσχυρη οικογένεια παλαιάς οικονομικής δύναμης, που όμως δεν παίζει με τους παλιούς κανόνες. Ο Dwight θα πρέπει να πολεμήσει για όλα όσα έχει χτίσει και να προστατεύσει την οικογένειά του.

Walking Dead: Daryl Dixon

Στην γνωστή πλατφόρμα και το 2ο μέρος της γνωστής σειράς.

Μετά τα γεγονότα στην Γαλλία, ο Daryl (Norman Reedus) και η Carol (Melissa McBride) συνεχίζουν το ταξίδι τους για να επιστρέψουν κατά κάποιο τρόπο στο σπίτι τους, και σε αυτούς που αγαπούν.

Καθώς αγωνίζονται να βρουν το δρόμο της επιστροφής, το μονοπάτι τους παρασύρει πιο μακριά, οδηγώντας τους σε μακρινές χώρες με συνεχώς μεταβαλλόμενες και άγνωστες συνθήκες, καθώς γίνονται μάρτυρες διαφόρων επιπτώσεων της αποκάλυψης.