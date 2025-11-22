Netflix: Φράνκενσταϊν, Εντ Σίραν και 2 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει να δεις

Αέρας Χριστουγέννων φύσηξε στο Netflix που έφερε τον Νοέμβριο 11 νέες ταινίες: οι 2 από αυτές χριστουγεννιάτικες.

Φράνκεσταϊν, Τρέλες, το ταξίδι του Εντ Σίραν στη Νέα Υόρκη, Χριστούγεννα με τον πρώην και Χριστουγεννιάτικη ληστεία, είναι λίγες από τις νέες ταινίες που θα δούμε στο Netflix και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε από τον καναπέ.

Φράνκενσταϊν

Frankenstein

Διαθέσιμη

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αφηγείται την κλασική ιστορία της Μαίρης Σέλλεϋ για έναν ιδιοφυή επιστήμονα και το πλάσμα που ζωντανεύει η φιλοδοξία του.

Ένας Γαμπρός και Δύο Νύφες

Groom & Two Brides

Διαθέσιμη

Ο Άνταμ έχει αλλεργία στον έρωτα, αλλά καταλήγει αρραβωνιασμένος με την κόρη του αφεντικού του και με την πρώτη του αγάπη. Τώρα πρέπει να κρατήσει τη διπλή του ζωή κρυφή.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Αμπντουλάχ Μπουσέχρι ως Άνταμ , ένας καλοπροαίρετος άντρας που κάποτε είχε «καεί» από έρωτα και τελικά ασπάζεται την «εποχή των κακών» ως αυτοαποκαλούμενος γυναικάς – έχοντας ορκιστεί να μην παντρευτεί και να δεσμευτεί. Αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια. Ξαφνικά, ο Άνταμ βρίσκεται κρυφά αρραβωνιασμένος με δύο γυναίκες ταυτόχρονα: την Γιασμίν (Λάιλα Αμπντάλα), την παιδική του φίλη και κόρη του αφεντικού του, και τη Σάμα (Λούλβα Αλμουλά), την περιπετειώδη πρώην που κάποτε τον απώθησε μακριά από τον έρωτα, αλλά της οποίας η απροσδόκητη επιστροφή τον τραβάει πίσω.

Ο Άνταμ είναι μπλεγμένος σε ένα τρίγωνο από ψέματα που θα μπορούσαν να τον αποκαλύψουν ως τον απατεώνα που έχει γίνει – ή να τον οδηγήσουν πίσω στον πιο αληθινό του εαυτό: τον απελπισμένα ρομαντικό που ήταν πάντα στην καρδιά του. Με ξεκαρδιστικές ατυχίες, συγκινητικές στιγμές και την τελική επιλογή που διαφαίνεται, το “Γαμπρός και Δύο Νύφες” δεν είναι απλώς μια ιστορία για την επιλογή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αλλά για την επιλογή της ζωής και της αγάπης που πραγματικά θέλεις.

Μάνγκο

Mango

Διαθέσιμη

Η φιλόδοξη διευθύντρια ξενοδοχείου, Λαέρκε, αρπάζει μια μοναδική ευκαιρία όταν το αφεντικό της τη στέλνει στη Μάλαγα της Ισπανίας, για ένα υπέροχο νέο ξενοδοχείο στη μέση μιας φάρμας μάνγκο. Το αγρόκτημα ανήκει στον Άλεξ, πρώην δικηγόρο, ο οποίος αρνείται να πουλήσει εξαιτίας του τραγικού παρελθόντος από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει.

Η Λαέρκε φέρνει μαζί την κόρη της, Άγκνες, η οποία ανυπομονεί για τις σπάνιες διακοπές με την πολυάσχολη μητέρα της. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Καθώς αρχίζουν να ανθίζουν απροσδόκητα συναισθήματα μεταξύ της Λαέρκε και του Άλεξ, και οι δύο αναγκάζονται να κάνουν επιλογές που θα επηρεάσουν την καριέρα, τους οικογενειακούς δεσμούς και, τελικά, την καρδιά τους.

Χριστούγεννα με τον Πρώην

A Merry Little Ex-Mas

Διαθέσιμη

Η πρόσφατα χωρισμένη Κέιτ (Αλίσια Σιλβερστόουν) θέλει να περάσει όμορφα τα τελευταία οικογενειακά Χριστούγεννα, πριν πουλήσει το σπίτι της. Τα εορταστικά της σχέδια, όμως, εκτροχιάζονται με ευτράπελα, όταν ο πρώην άντρας της, Έβερετ (Όλιβερ Χάντσον), παρουσιάζει απρόσμενα τη νεότερη και επιτυχημένη καινούρια φίλη του.

Στο “A Merry Little Ex-Mas” πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζαμίλα Τζαμίλ, Πιερσόν Φοντέ και Μελίσα Τζόαν Χαρτ, ενώ σκηνοθετεί ο Στιβ Καρ.

Λεφτέρ: Η Ιστορία του Καθηγητή

Lefter: The Story of The Ordinarius

Διαθέσιμη

Ένας ποδοσφαιριστής-θαύμα γίνεται διάσημος, αντιμετωπίζοντας προκαταλήψεις και εσωτερικές συγκρούσεις στην πορεία του προς την υπεροχή. Βασισμένο στη ζωή του Λεφτέρ.

Όνειρα Τραίνων

Train Dreams

Διαθέσιμη

Βασισμένο στην αγαπημένη νοβέλα του Ντένις Τζόνσον, το “Όνειρα Τραίνων” είναι το συγκινητικό πορτρέτο του Ρόμπερτ Γκράνιερ (ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Τζόελ Έτζερτον), του οποίου η ζωή εκτυλίσσεται σε μια εποχή όπου η Αμερική γνωρίζει πρωτοφανείς αλλαγές στις αρχές του 20ού αιώνα. Ορφανός σε νεαρή ηλικία, ο Ρόμπερτ ενηλικιώνεται στα πανύψηλα δάση του βορειοδυτικού Ειρηνικού, όπου βοηθά στην επέκταση της σιδηροδρομικής αυτοκρατορίας των ΗΠΑ δίπλα σε άνδρες τόσο αξέχαστους όσο και τα μέρη όπου ζουν.

Μετά από ένα τρυφερό φλερτ, παντρεύεται την Γκλάντις (η υποψήφια για Oscar® Φελίσιτι Τζόουνς) και στήνουν μαζί ένα σπιτικό, αν και η δουλειά του συχνά τον απομακρύνει από εκείνη και τη μικρή τους κόρη. Όταν η ζωή του παίρνει μια απροσδόκητη τροπή, ο Ρόμπερτ ανακαλύπτει την ομορφιά, τη βαρβαρότητα και το νέο νόημα των δασών και των δέντρων που έχει κόψει.

Χριστουγεννιάτικη Ληστεία

Jingle Bell Heist

Διαθέσιμη από 26/11/2025

Η Σοφία (Ολίβια Χολτ), μια έξυπνη υπάλληλος σε κατάστημα, και ο Νικ (Κόνορ Σουίντελς), ένας άτυχος τεχνίτης, είναι μικροαπατεώνες που έχουν σκοπό να ληστέψουν το ίδιο μέρος, το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Λονδίνου, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Αναγκασμένοι να κάνουν μια άβολη συμμαχία και αντιμέτωποι με μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια και αμοιβαία αισθήματα που δυναμώνουν, η Σοφία κι ο Νικ θέτουν σε κίνδυνο τη σχέση τους και τη ληστεία.

Ο Γιος των Χίλιων Πατεράδων

The Son of a Thousand Men

Διαθέσιμη

Ο Κρισόστομο, ένας σαραντάρης ψαράς, αποφασίζει να αναζητήσει αυτό που του λείπει – ένας γιος. Όταν γνωρίζει τον δεκατετράχρονο Καμίλο, καταφέρνει να αλλάξει τις ζωές ατόμων αποκλεισμένων και μη αποδεκτών, δημιουργώντας μια αντισυμβατική οικογένεια που τη συνδέει η αγάπη για τα απλά πράγματα. Εμπνευσμένο από το βιβλίο του Βάλτερ Ούγκο Μάε.

Σαμπάνια στον Έρωτα

Champagne Problems

Διαθέσιμη

Η Σίντνι Πράις (Μίνκα Κέλι) είναι ένα αποφασιστικό ανερχόμενο στέλεχος που έχει επιτέλους την ευκαιρία να αναλάβει μια σημαντική εξαγορά για τη Σατό Κασέλ, μια αγαπημένη εταιρεία σαμπάνιας που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής της Καμπανίας. Όταν μαθαίνει ότι την κάλεσαν στη Γαλλία γύρω στα Χριστούγεννα για τις διαπραγματεύσεις, φτάνει στην πόλη του φωτός με αισιόδοξη διάθεση και έτοιμη να κλείσει τη συμφωνία.

Ενώ αφιερώνει μια βραδιά για να απολαύσει τη μαγεία του γιορτινού Παρισιού, η Σίντνι έχει μια απρόσμενα ευχάριστη συνάντηση με τον Ανρί Κασέλ (Τομ Βοζνίτσκα), έναν άγνωστο που μετατρέπει μια απλή βραδιά σε κάτι ξεχωριστό. Όμως, τα σχέδιά της για έναν θυελλώδη έρωτα ανατρέπονται γρήγορα, όταν ανακαλύπτει ότι αυτός ο γοητευτικός Παριζιάνος είναι ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας που ελπίζει να εξαγοράσει. Ωστόσο, ακόμη και μέσα στον ήπιο ανταγωνισμό που δημιουργεί ο Χιούγκο Κασέλ (Τιμπό Ντε Μονταλαμπέρ) για όλους τους πιθανούς αγοραστές του οικογενειακού αμπελώνα, η Σίντνι και ο Ανρί νιώθουν μια ακαταμάχητη έλξη ο ένας για τον άλλον, συνειδητοποιώντας ότι ίσως είναι δύσκολο να κρατήσουν τα συναισθήματά τους κρυφά.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο Μαρκ Στίβεν Τζόνσον και με παραγωγούς τους Στέφανι Σλακ (p.g.a.), Μάργκρετ Χάντλστον (p.g.a.) και Μαρκ Στίβεν Τζόνσον, στο Σαμπάνια στον Έρωτα παίζουν επίσης οι Σον Άμσινγκ, Φλούλα Μποργκ, Αστρίντ Γουετνάλ, Ζάβιερ Σάμιουελ, Μίτσελ Μάλεν και Μέιβ Κόρτιερ-Λίλι.

Τρέλες

The Follies

Διαθέσιμη

Το “Τρέλες”, σε σκηνοθεσία Ροντρίγκο Γκαρσία, αγκαλιάζει την ένταση και την αυθεντικότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων όταν ωθούνται στα άκρα. Έξι γυναίκες, σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, που κουβαλούν σημάδια περιορισμών, αυτολογοκρισίας και κοινωνικής και οικογενειακής πίεσης, συναντιούνται τυχαία μια βροχερή μέρα στην Πόλη του Μεξικού.

Μία Λήψη με τον Εντ Σίραν

ONE SHOT with Ed Sheeran

Διαθέσιμη

Ένας τραγουδιστής. Μία πόλη. Μία λήψη. Ο Εντ Σίραν ταρακουνά τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σ’ αυτήν τη ζωντανή μουσική εμπειρία.

Από αυθόρμητες ερμηνείες σε κατάμεστα πεζοδρόμια και βαγόνια του μετρό μέχρι τρυφερές συναντήσεις με φαν και περαστικούς, το ταξίδι του Εντ Σίραν στη Νέα Υόρκη θα απαθανατιστεί μέσα από αξέχαστες στιγμές, αναδεικνύοντας το πανδαιμόνιο και τον ενθουσιασμό που έπονται.