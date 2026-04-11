Netflix: Οι 27 σειρές που έφερε για τον Απρίλιο – Δείτε τη νέα σεζόν του Running Point και το «Stranger Things: Ιστορίες του ’85»

Πάνω από 20 νέες σειρές ή νέες σεζόν φέρνει το Netflix αυτόν τον μήνα. «Stranger Things: Ιστορίες του ’85», «Running Point» ή «Beef» είναι τρείς από τις σειρές που αναμέναμε και δεν θα μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε από τον καναπέ.

Ιστορίες αγάπης, μυστηρίου και δράσης αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και αυτόν τον μήνα στο Netflix μιας και εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με 27 νέες σειρές.

Πάμε να δούμε αναλυτικά, τίτλους, περιλήψεις και φωτογραφίες

Στο Φάσμα του Έρωτα: Σεζόν 4

Love on the Spectrum: Season 4

Νέα και γνώριμα πρόσωπα πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν την τρυφερή σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί σινγκλ στο φάσμα του αυτισμού καθώς αναζητούν την αληθινή αγάπη.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς “Στο Φάσμα του Έρωτα” συνεχίζει να αφηγείται ιστορίες ανθρώπων με αυτισμό οι οποίοι εξερευνούν το κόσμο των ραντεβού και των σχέσεων.

Με κάποια γνώριμα και μερικά υπέροχα νέα πρόσωπα, αυτή η σεζόν παρουσιάζει μια ακόμα πιο ευρεία γκάμα ανθρώπων και προσωπικοτήτων και δείχνει με πόσους διαφορετικούς τρόπους εκφράζεται στην πραγματικότητα ο αυτισμός.

XO, Kitty: Σεζόν 3

Με τα ερωτικά της σε νέα φάση, η Κίτι είναι έτοιμη να ξεκινήσει την τελευταία χρονιά του λυκείου. Θα την εμποδίσουν τα μυστικά, τα σκάνδαλα κι οι ανασφάλειές της;

Η Κίτι Σονγκ Κόβι επιστρέφει για την τελευταία της χρονιά στο ΚΑΣΣ και έχει το τέλειο πλάνο πριν από την αποφοίτηση. Θέλει να δημιουργήσει ουσιαστικές αναμνήσεις με τους φίλους της, να έρθει πιο κοντά με τους συγγενείς της στην Κορέα και να πάρει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της. Επίσης, θέλει να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Μιν Χο. Για τα καλά.

Όταν όμως απρόσμενες αποκαλύψεις ανατρέπουν τα σχέδια και τις σχέσεις της, η Κίτι θα πρέπει να μάθει να αγκαλιάζει το απρόβλεπτο.

Πράκτορας από Ψηλά

Agent from Above

Δέσμιος μιας θεϊκής συμφωνίας, ο Χαν Τζιέ μάχεται δαίμονες στη Γη. Όταν ανακαλύπτει το σχέδιο δεύτερης επιδρομής ενός παλιού εχθρού, καλείται να σώσει την ανθρωπότητα.

Συνδυάζοντας παραδοσιακές λαϊκές δοξασίες με σύγχρονη φαντασία, το “Πράκτορας από Ψηλά” ακολουθεί τον Χαν Τσιε (Κάι Κο), ένα μέντιουμ δεσμευμένο να υπηρετεί τον Τρίτο Πρίγκιπα (Γουάνγκ Πο-τσίε), προκειμένου να εξιλεωθεί για ένα λάθος της παιδικής του ηλικίας, επιλύοντας υπερφυσικές διαταραχές στον κόσμο των ανθρώπων. Στην πορεία, γνωρίζει την αισιόδοξη φοιτήτρια Γιε Τζου (Μπάφι Τσεν) και τον ντετέκτιβ Τσανγκ Μιν (Τζόνι Γιανγκ), ο οποίος μπορεί να βλέπει πνεύματα.

Μαζί αντιμετωπίζουν θανάσιμες συγκρούσεις με τον μυστηριώδη και αδίστακτο Τσεν Τσι-σα (Τσεν Γι-γουέν), ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Πατέρα του Γου Τιεν-τσι (Σούε Σι-λινγκ), μια οντότητα που απειλεί την ισορροπία ανάμεσα στους κόσμους των ανθρώπων και των δαιμόνων, οδηγώντας τον Χαν Τσιε να ανακαλύψει ξανά τον σκοπό του και το πραγματικό νόημα του χαρίσματός του.

Σπάζοντας τον Πάγο

The Ramparts of Ice

Η Κογιούκι δυσκολεύεται να δεθεί με τους άλλους και περνά τα σχολικά χρόνια μόνη της, μέχρι που εμφανίζεται ο Μινάτο, αποφασισμένος να λιώσει τον πάγο γύρω της.

Οι Συμμορίες της Γαλικίας: Σεζόν 2

Gangs of Galicia: Season 2

Μια ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά της φέρνει την Άννα πίσω στη Γαλικία, όμως ένα νέο καρτέλ απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα – αν δεν το κάνει πρώτα ο Ντανιέλ.

Τα Λαγωνικά: Σεζόν 2

Bloodhounds: Season 2

Δύο νεαροί πυγμάχοι γίνονται στόχοι μιας διεθνούς συμμορίας η οποία διοργανώνει παράνομους αγώνες πυγμαχίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους ίδιους και τους αγαπημένους τους.

Ψηλά Κύματα: Σεζόν 3

High Tides: Season 3

Στο τελευταίο κεφάλαιο, μυστικά και παλιές έχθρες φέρνουν τους Νταν, Λουίζ και Άλεξ αντιμέτωπους σε μια τελευταία μάχη για εξουσία που ίσως καταστρέψει τους Βαντάλ.

Μεγάλα Λάθη

Big Mistakes

Δύο πολύ ανίκανα αδέλφια αναγκάζονται να μπουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Από τον βραβευμένο με Emmy® Νταν Λέβι, έρχεται μια νέα οικογενειακή ιστορία, τολμηρή και χιουμοριστική, μέσα από ένα ριψοκίνδυνο αστυνομικό θρίλερ. Το “Μεγάλα Λάθη” ακολουθεί τον Νίκι (Λέβι) και τη Μόργκαν (Τέιλορ Ορτέγκα), δύο πολύ ανίκανα αδέρφια που μπλέκουν πολύ άσχημα, όταν μια λάθος κλοπή για την ετοιμοθάνατη γιαγιά τους τούς παρασύρει στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Αφού εκβιάζονται σε ολοένα και πιο επικίνδυνες αποστολές, καταφέρνουν με αδέξιο τρόπο να συνεχίζουν και να βυθίζονται όλο και περισσότερο σε χαοτικές καταστάσεις που δεν έχουν τα εφόδια να χειριστούν.

Στο Σπίτι του Τάισον Φιούρι: Σεζόν 2

At Home With The Furys: Season 2

Διαθέσιμο από 12/04/2026

Ο Τάισον κι η Πάρις επιστρέφουν για άλλον έναν γύρο οικογενειακής ζωής στο Μόρκαμπ, καθώς μεγαλώνουν εφήβους και δέχονται μια ακαταμάχητη πρόταση για επιστροφή στο ρινγκ.

Το ριάλιτι “Στο Σπίτι του Τάισον Φιούρι” επιστρέφει για δεύτερη σεζόν και παρακολουθεί τον πρωταθλητή βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι στην προσπάθειά του να δώσει στη συνταξιοδότησή του μια νέα ευκαιρία και να συμβιβαστεί με τη ζωή εκτός των ρινγκ στο Μόρκαμπ Μπέι. Μαζί με τη σύζυγό του, Πάρις Φιούρι, τα επτά παιδιά τους και τον πατέρα του, Τζον Φιούρι, που έχει άποψη για τα πάντα, ο Τάισον διοχετεύει το ανταγωνιστικό του πνεύμα που τον ανέδειξε παγκόσμιο πρωταθλητή σε νέα εγχειρήματα: από ένα οικογενειακό οδικό ταξίδι στο Μονακό μέχρι την επένδυση σε ένα άλογο κούρσας και την εύρεση δημιουργικών τρόπων για να παραμένει απασχολημένος.

Στο μεταξύ, η Πάρις είναι αποφασισμένη να μην μείνει έξω από τον χαμό. Καθώς εξερευνά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, προσπαθεί παράλληλα να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι των Φιούρι, ενώ σχεδιάζει δύο σημαντικά οικογενειακά γεγονότα: μια εντυπωσιακή γιορτή για τα δέκατα έκτα γενέθλια της κόρης τους και μια υπέρλαμπρη ανανέωση των γαμήλιων όρκων της με τον Τάισον.

Απατεώνες: Σεζόν 2

Crooks: Season 2

Διαθέσιμο από 14/04/2026

Δύο χρόνια μετά τη μοιραία ληστεία, ο Τσάρλι και ο Γιόζεφ αναλαμβάνουν ξανά δράση αφού το πολυπόθητο νόμισμα γεννά νέους εχθρούς στην Μπανγκόκ και τη Βιέννη.

Ο Τσάρλι ζει μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του στο Βερολίνο, μέχρι που το σκοτεινό παρελθόν του τον κυνηγάει. Παλιοί “γνώριμοι” απειλούν τη ζωή της οικογένειάς του και τον αναγκάζουν να ληστέψει ένα πολύτιμο νόμισμα. Ο Γιόζεφ, ένας οδηγός μιας συμμορίας από τη Βιέννη, θα αναλάβει τη μεταφορά της λείας στην Αυστρία. Όμως, το καλά μελετημένο σχέδιο αποτυγχάνει, ακολουθεί ανταλλαγή πυροβολισμών και κάποιος σκοτώνεται.

Αναπόφευκτα, οι τύχες του Τσάρλι και του Γιόζεφ διασταυρώνονται. Πρέπει να διαφύγουν και να σώσουν την οικογένεια του Τσάρλι από τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά τους να σώσουν ό,τι είναι σημαντικότερο για αυτούς, οι δύο απατεώνες πρέπει να τα βάλουν με τις συμμορίες του Βερολίνου, της Βιέννης και της Μασσαλίας. Θα τα καταφέρουν μόνο αν βασιστούν στη φιλία τους. Ένα περιπετειώδες και καταιγιστικό οδοιπορικό που διασχίζει τα σύνορα τριών χωρών ξεκινά.

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 3

The Law According to Lidia Poet: Season 3

Διαθέσιμο από 15/04/2026

Η απρόσμενη επιστροφή μιας παλιάς φίλης μπλέκει τη Λίντια σε μια πολύκροτη δίκη που αναστατώνει τη διακριτική ερωτική της ζωή κι απειλεί τον αγώνα για την ισότητα.

Million Dollar Secret: Σεζόν 2

Διαθέσιμο από 15/04/2026

Δώδεκα παίκτες αναμετριούνται σε ένα πανέξυπνο παιχνίδι απάτης προσπαθώντας να αποκαλύψουν τον μυστικό εκατομμυριούχο ανάμεσά τους, σε αυτό το διαγωνιστικό ριάλιτι.

Ψεύτικο Προφίλ: Σεζόν 3

Fake Profile: Season 3

Διαθέσιμο από 15/04/2026

Ο μήνας του μέλιτος της Καμίλα και του Μιγκέλ μετατρέπεται σε παγίδα, όταν ένα πλούσιο ζευγάρι τους παρασύρει, ενώ μια πρώην κατάδικος και ένας δολοφόνος τους κυνηγούν.

Φτιάχτηκε με Αγάπη

Made with Love

Διαθέσιμο από 15/04/2026

Για να σώσει το εστιατόριο της μητέρας της, η φιλόδοξη σεφ Λούκα αναγκάζεται να δουλέψει στο πλευρό του ταλαντούχου αρχάριου Ντένις, το οποίο όμως μισεί.

Στην προσπάθειά της να γίνει επικεφαλής σεφ στο εστιατόριο της μητέρας της, η σου σεφ Λούκα καλείται να αναμετρηθεί με τον Ντένις, τον σεφ που επέλεξε η μητέρα της, ο οποίος της ανοίγει τα μάτια ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή, το φαγητό και τον έρωτα.

BEEF: Σεζόν 2

Διαθέσιμο από 16/04/2026

Σε μια ελίτ λέσχη, δύο νεαροί υπάλληλοι βιντεοσκοπούν έναν τρομακτικό καβγά του αφεντικού με τη γυναίκα του, πυροδοτώντας έναν πόλεμο εκβιασμών χωρίς διέξοδο.

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 5

Alpha Males: Season 5

Διαθέσιμο από 17/04/2026

Η εργένικη ζωή συνοδεύεται από χάος — και τώρα είναι οι πρώην γυναίκες τους που θέλουν να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Θα λύσει τα θέματα των αντρών η συγκατοίκηση;

Όλοι Εδώ Προσπαθούμε

We Are All Trying Here

Διαθέσιμο από 18/04/2026

Unchosen

Διαθέσιμο από 21/04/2026

Όταν μια νεαρή μητέρα από μια προστατευμένη αίρεση συναντιέται με έναν μυστηριώδη άγνωστο, ξεκινά μια ριψοκίνδυνη σχέση που ξυπνά επιθυμίες και σκοτεινά μυστικά.

Η Ρόζι ζει με τον σύζυγό της, τον Άνταμ, και την κόρη τους σε μια απομονωμένη χριστιανική κοινότητα.

Η μοιραία είσοδος στη ζωή της του δραπέτη κατάδικου Σαμ αποκαλύπτει την πραγματικότητα και τους περιορισμούς του κόσμου της. Ίσως αυτή η κρυφή θρησκευτική κοινότητα να έχει κατά βάθος κακά κίνητρα.

Και καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές στον γάμο της, ο Σαμ παρουσιάζεται ως ο σωτήρας της. Όμως, με το σκοτεινό εγκληματικό του παρελθόν, πού ελλοχεύει ο μεγαλύτερος κίνδυνος – στην αίρεση ή στον Σαμ;

Santita

Διαθέσιμο από 22/04/2026

Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από ένα τρομερό ατύχημα, ένας γιατρός δοκιμάζει τα όρια της αγάπης και του ελέγχου όταν η πρώην του ξαναμπαίνει στη ζωή του.

Ξεπουλήθηκα για Σένα

Sold Out on You

Διαθέσιμο από 22/04/2026

Stranger Things: Ιστορίες του ’85

Stranger Things: Tales From ’85

Διαθέσιμο από 23/04/2026

Χειμώνας. Χόκινς. 1985. Καλώς ορίσατε και πάλι σε μια πόλη γεμάτη μυστικά, όπου οι αγαπημένοι ήρωες αντιμετωπίζουν νέα μυστήρια κι ένα άλλο είδος περίεργων πλασμάτων.

Κάτω από τη Βάση

Flunked

Διαθέσιμο από 23/04/2026

Ο Εντί, μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά και μικροαπατεώνας, αποφεύγει τη φυλακή παριστάνοντας τον δάσκαλο. Η αποστολή του: να εντοπίσει το παιδί ενός μεγάλου εγκληματία.

Για να μην μπει στη φυλακή, ο Εντί (Αλεξάντρ Κομινέκ), μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά και μικροεγκληματίας, δέχεται να διεισδύσει σε ένα σχολείο. Η αποστολή του: να εντοπίσει το παιδί ενός εγκληματία. Η νέα του ταυτότητα: δάσκαλος.

Running Point: Σεζόν 2

Διαθέσιμο από 23/04/2026

Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, η Άιλα πρέπει να επιστρατεύσει καρδιά και ένστικτο για να ξεπεράσει το χάος στα αποδυτήρια και τα διοικητικά.

Κατευθείαν στην Κόλαση

Straight to Hell

Διαθέσιμο από 27/04/2026

Ως η πιο διάσημη μάντισσα της Ιαπωνίας, η Κάζουκο Χοσόκι κυριάρχησε στην τηλεόραση. Ποια ήταν όμως πίσω από τις φήμες για πνευματική απάτη και σχέσεις με τον υπόκοσμο;

Η Κάζουκο Χοσόκι ήταν μια μάντισσα που σάρωσε την Ιαπωνία με τη μέθοδο προβλέψεών της, τη “Μαντεία των Έξι Άστρων”, διατυπώνοντας δυσοίωνες και ωμές προειδοποιήσεις όπως “Περίοδος Μεγάλων Συμφορών” και “Θα πας στην κόλαση”. Κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια της μεταπολεμικής περιόδου και αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή της νυχτερινής ζωής του Τόκιο: στα είκοσί της ίδρυσε πολλά επιτυχημένα νυχτερινά κέντρα και έγινε γνωστή ως η “Βασίλισσα της Γκίνζα”. Στη συνέχεια, η Χοσόκι κυριάρχησε στην τηλεόραση και τις εκδόσεις ως μάντισσα, με τα βιβλία της να καταρρίπτουν ρεκόρ Γκίνες.

Ωστόσο, η άνοδός της σκιάστηκε από κατηγορίες για δόλιες επιχειρηματικές πρακτικές και από φήμες για διασυνδέσεις με τον εγκληματικό υπόκοσμο. Ποια ήταν, τελικά, η αληθινή φύση αυτής της σκοτεινής ηρωίδας; Καλύπτοντας μια περίοδο 60 ετών, από τα μέσα του 20ού έως τις αρχές του 21ου αιώνα, αυτή η δραματική σειρά προσφέρει μια ακατέργαστη, ανεπιτήδευτη ματιά στους συγκλονιστικούς αγώνες και τις ακόρεστες επιθυμίες μιας πραγματικά αινιγματικής γυναίκας.

Διά Πυρός και Σιδήρου

Man on Fire

Διαθέσιμο από 30/04/2026

Βασισμένο στη σειρά βιβλίων του Α. Τζ. Κουινέλ, το Διά Πυρός και Σιδήρου αφηγείται την ιστορία του Τζον Κρίζι. Ο Κρίζι, άλλοτε άριστος μισθοφόρος των Ειδικών Δυνάμεων, γνωστός για την ικανότητά του να επιβιώνει ακόμα και στις πιο ερημωμένες περιοχές, υποφέρει πλέον από έντονο μετατραυματικό στρες.

Αποφασισμένος να ξεπεράσει τους προσωπικούς του δαίμονες, ξενικά μια αποστολή εξιλέωσης, αλλά, πριν καλά καλά συνηθίσει τη νέα του ζωή, μπλέκει ξανά με τον κίνδυνο και πολεμά πιο σκληρά από ποτέ.

Πικραλίδα

Dandelion

Σε ένα γραφείο μεταθανάτιας καθοδήγησης, όπου άγγελοι βοηθούν ψυχές να βρουν γαλήνη, ο Τετσούο κι η Μισάκι αναλαμβάνουν τις αποστολές με τον δικό τους, ανατρεπτικό τρόπο.

To Dandelion, το πρώτο έργο του δημιουργού του Gintama, Χιντεάκι Σοράτσι, διασκευάζεται επίσημα σε πρωτότυπη σειρά άνιμε του Netflix. To “Dandelion”, που πρωτοδημοσιεύτηκε στο Weekly Shonen Jump αφού έλαβε διάκριση στα 71α βραβεία μάνγκα Tenkaichi το 2002, σηματοδοτεί το πρώτο μάνγκα του Σοράτσι, το οποίο αργότερα δημοσιεύτηκε στον πρώτο τόμο του μάνγκα “Gintama”.

Με φόντο το τμήμα Αποστολών της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Αγγέλων, το Πικραλίδα ακολουθεί τους “Αγγέλους” Τετσούο Τάνμπα και Μισάκι Κουρόγκανε καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν στοιχεία, δηλαδή ψυχές που δεν μπορούν να προχωρήσουν και να βρουν γαλήνη, και τα καθοδηγούν με καλοσύνη προς τη μετάβαση.

Οι άγγελοι δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας τα καθημερινά τους καθήκοντα. Ωστόσο, ο Τετσούο Τάνμπα και η αρχηγός του, Μισάκι Κουρόγκανε, από το 21ο Τμήμα της Φατρίας της Πικραλίδας, επιλέγουν να κινούνται με τον δικό τους ρυθμό: αντί να βιάζονται να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις, αφιερώνουν χρόνο σε κάθε πνεύμα, ακούγοντας τις μεταμέλειές τους και βοηθώντας τα να ξεπεράσουν ό,τι τα κρατά πίσω.

Μια μέρα, συναντούν το πνεύμα ενός ηλικιωμένου άνδρα που τρέχει με όλη του τη δύναμη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξεφύγει.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται οι δύο πρωταγωνιστές: ο Τετσούο Τάνμπα, ένας αθυρόστομος, μόνιμα βλοσυρός άντρας, που μπορεί αρχικά να φαίνεται αδιάφορος, αλλά δείχνει βαθιά συμπόνια όταν ακούει και στηρίζει τα πνεύματα, και η Μισάκι Κουρόγκανε, η αρχηγός του 21ου Τμήματος της Φατρίας της Πικραλίδας. Παρά τη νεανική, σχεδόν κοριτσίστικη εμφάνισή της, η Μισάκι είναι μια ανυπέρβλητη που, όπως φημολογείται, έχει γαληνέψει τη θρυλική ψυχή του Μουσάσι Μιγιαμότο.

Συνδυάζοντας χιούμορ με ιδιαίτερα προσεγμένους χαρακτήρες, η ιστορία φέρει το ίδιο δημιουργικό DNA που αργότερα καθόρισε το Gintama.

Αν οι Ευχές Σκότωναν

If Wishes Could Kill

Coming Soon

Μια μυστηριώδης εφαρμογή λέει ότι εκπληρώνει ευχές – μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο. Μια παρέα εφήβων πρέπει να σπάσει τη φονική αλυσίδα για να ζήσει.

Το Αν οι Ευχές Σκότωναν ακολουθεί διάφορους μαθητές λυκείου που έρχονται ξαφνικά αντιμέτωποι με τον θάνατο εξαιτίας μιας καταραμένης εφαρμογής που πραγματοποιεί ευχές, της Κίριγκο.