Netflix: Οι σειρές και οι ταινίες που ήρθαν αυτόν τον μήνα – Διαθέσιμες οι νέες σεζόν των «Δικηγόρος με τη Λίνκολν» και «The Night Agent»

Με ανανεωμένο υλικό μπήκε ο Φεβρουάριος στο Netflix, το οποίο υπόσχεται για έναν ακόμη μήνα να μην ξεκολλήσουμε από τον καναπέ. Νέες ταινίες και σειρές έκαναν και αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα, ενώ διαθέσιμες είναι και αρκετές νέες σεζόν σειρών που αγαπήθηκαν.

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν, στην Ομίχλη, Νυχτερινός πράκτορας αλλά και Bridgerton είναι λίγες από τις σειρές του Netflix που επιστρέφουν με νέες σεζόν, ενώ όσον αφορά τις ταινίες, πλέον μπορούμε να απολαύσουμε, μεταξύ άλλων και το Yoh! Bestie και το This is I.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Is It Cake? Άγιος Βαλεντίνος

Is It Cake? Valentines

Διαθέσιμη

Οι διαγωνιζόμενοι συνεργάζονται με τα ταίρια τους για τον Άγιο Βαλεντίνο, φτιάχνοντας τούρτες-αληθινά έργα τέχνης, με στόχο να παραπλανήσουν τους διάσημους κριτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βέλη του έρωτα έπληξαν την κουζίνα του “Is It Cake?”, με αφορμή το πρώτο ειδικό επεισόδιο Is It Cake? Valentines! Στο σόου διαγωνίζονται τρία ζευγάρια που ειδικεύονται στις τούρτες-έργα τέχνης. Μαζί, αντιμετωπίζουν ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ παιχνίδια, δημιουργούν ρομαντικές τούρτες και προσπαθούν να ξεγελάσουν τους κριτές και το ένα το άλλο! ΚΑΙ για πρώτη φορά στην ιστορία του Is It Cake?, περιλαμβάνονται παιχνίδια αποκλειστικά για το κοινό! Διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο με καρδιές που χτυπούν δυνατά, τα ζευγάρια αυτά ζουν το πιο γλυκό ραντεβού της ζωής τους!

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 4

The Lincoln Lawyer: Season 4

Διαθέσιμη

Κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν διέπραξε, ο Μίκι προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αθωότητά του, να αποκαλύψει τον αληθινό δολοφόνο και να σώσει το γραφείο του.

Από τα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα του διάσημου συγγραφέα Μάικλ Κόνελι, η τέταρτη σεζόν βασίζεται στο έκτο βιβλίο της σειράς “Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν” με τίτλο “The Law of Innocence”. Ο Μίκι Χάλερ (Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο) αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη υπόθεση της καριέρας του, καθώς αυτός κι η ομάδα του εργάζονται ασταμάτητα για να αποδείξουν την αθωότητά του σχετικά με τη δολοφονία ενός πρώην πελάτη του, του Σαμ Σκέιλς. Για να καθαρίσουν το όνομά του, πρέπει να φέρουν στο φως την τελευταία απάτη του Σαμ, κάτι που τους αναγκάζει να έρθουν σε αντιπαράθεση με την εισαγγελία, το FBI και με φαντάσματα από το παρελθόν του Μίκι.

Στη σειρά “Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν” πρωταγωνιστούν επίσης οι Νιβ Κάμπελ, Μπέκι Νιούτον, Τζαζ Ρέικολ και Άνγκους Σάμπσον. Η σειρά δημιουργήθηκε για την τηλεόραση από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλεϊ, ενώ υπεύθυνος για την τηλεοπτική ανάπτυξη της σειράς είναι ο Τεντ Χάμφρεϊ που έχει επίσης ρόλο διευθυντή παραγωγής και showrunner μαζί με την Ντέιλιν Ροντρίγκεζ. Οι Κόνελι, Ρος Φάινμαν, Μπάρι Τζόσεν, Τάνα Τζέιμισον, Μάθιου Τζ. Λίμπερμαν και Γκλάντις Ροντρίγκεζ. Η σειρά είναι μια παραγωγή της A+E Studios.

Unfamiliar

Διαθέσιμη

Όταν το παρελθόν ξαναβρίσκει δύο πρώην κατασκόπους, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι οι καταδιώξεις, οι πυροβολισμοί ή οι καβγάδες, αλλά να πουν ο ένας στον άλλον την αλήθεια.

Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Οι πρώην κατάσκοποι Σίμον και Μέρετ διαχειρίζονται ένα κρησφύγετο που είναι κρυμμένο στην καρδιά του Βερολίνου. Όταν μια απειλή που νόμιζαν ότι είχε θαφτεί επανεμφανίζεται, καλούνται να κρυφτούν από δολοφόνους, Ρώσους πράκτορες, τη γερμανική μυστική υπηρεσία, πρώην εραστές και μια σειρά από ανθρώπους που αδίκησαν, προσπαθώντας παράλληλα να διαφυλάξουν τον γάμο τους.

Οι Λέαινες

Cash Queens

Διαθέσιμη

Όταν η ζωή τις ωθεί στα άκρα, τέσσερις γυναίκες αποφασίζουν ότι η μόνη λύση είναι να φτιάξουν μια συμμορία, να κλέψουν όπλα και να αρχίσουν να ληστεύουν τράπεζες.

Πέντε γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρουν διέξοδο από μια δύσκολη κατάσταση και ληστεύουν μια τράπεζα μεταμφιεσμένες σε άνδρες. Μια δόση αδρεναλίνης και 36.280 ευρώ αργότερα, οι άπειρες κλέφτρες αναγκάζονται να το κάνουν ξανά. Σύντομα τους καταδιώκουν πολιτικοί, αστυνομικοί και γκάνγκστερ, χωρίς να φαντάζονται ότι πίσω από αυτήν την συμμορία μισθοφόρων κρύβεται μια ομάδα απλών γυναικών… και έτσι γεννιούνται Οι Λέαινες.

Σαλβαδόρ

Salvador

Διαθέσιμη

Μια νύχτα συγκρούσεων, ένας οδηγός ασθενοφόρου ανακαλύπτει ότι η κόρη του συνδέεται με χούλιγκανς. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, θα κάνει τα πάντα για να βρει απαντήσεις.

Το “Salvador” αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που ανακαλύπτει ότι η κόρη του ανήκει σε μια νεοναζιστική ομάδα και πρέπει να την προσεγγίσει, για να τη σώσει και να καταλάβει τι την οδήγησε εκεί. Κατά τη διάρκεια μιας βίαιης σύγκρουσης που είχε κανονιστεί μεταξύ των φανατικών οπαδών δύο ποδοσφαιρικών ομάδων, ο οδηγός ασθενοφόρου Σαλβαδόρ Αγκίρε διασώζει την τραυματισμένη κόρη του, Μιλένα, η οποία είναι μέλος της ομάδας “ούλτρα” που υποστηρίζει ρατσιστικές, βίαιες και ομοφοβικές αξίες, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες από αυτές που της έχει περάσει ο ίδιος.

Motorvalley

Διαθέσιμη

Μια κληρονόμος, η οποία θέλει να αναλάβει την οικογενειακή αυτοβιομηχανία, βάζει μια ριψοκίνδυνη οδηγό κι έναν προβληματικό προπονητή να τρέξουν στο ιταλικό Gran Turismo.

Ο Αρτούρο (Λούκα Αρτζεντέρο), η Έλενα (Τζούλια Μικελίνι) και η Μπλου (Κατερίνα Φόρτσα) έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα στη ζωή τους, όμως ένα πράγμα εξακολουθεί να τους γεμίζει: η αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και την αδρεναλίνη. Η Έλενα, κληρονόμος της οικογένειας Ντιονίζι και ιδιοκτήτρια μιας διάσημης αγωνιστικής ομάδας, πρέπει να ανακτήσει τον ρόλο της στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια του αδελφού της. Προσλαμβάνει λοιπόν την Μπλου, μια ορμητική νεαρή γυναίκα με μοιραία έλξη προς την ταχύτητα, και τον Αρτούρο, έναν πρώην θρυλικό οδηγό που αποσύρθηκε μετά από ένα τραγικό ατύχημα, για να την εκπαιδεύσουν. Ο καθένας τους έχει τον δικό του λόγο να τρέχει πιο γρήγορα από τους άλλους. Το Motorvalley αφηγείται την ιστορία του ταξιδιού τους μέσα από έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγωνιστικούς θεσμούς: το Ιταλικό Πρωτάθλημα Gran Turismo (GT), όπου τα αυτοκίνητα και οι αγώνες δεν είναι απλώς ένα κοινό πάθος, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Μολυβένια Παιδιά

Lead Children

Διαθέσιμη

Μια νεαρή γιατρός ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που ζουν κοντά σε μια μεταλλουργία δηλητηριάζονται από μόλυβδο και ρισκάρει την καριέρα και την ασφάλειά της για να τα σώσει.

Στην Ομίχλη: Σεζόν 2

Kohrra: Season 2

Διαθέσιμη

Μια υπόθεση δολοφονίας γεμάτη οικογενειακά μυστικά οδηγεί τον αστυνόμο Γκαρούντι και τη νέα του αφεντικίνα, Ντανγουάντ, σε ένα σκοτεινό μονοπάτι αναζήτησης της αλήθειας.

Μια γυναίκα, σε διάσταση με τον σύζυγό της, βρίσκεται άγρια δολοφονημένη στο σπίτι του αδελφού της. Με αφορμή την υπόθεση, ο Γκαρούντι, καινούργιος στο τμήμα, συνεργάζεται με τη νέα του προϊσταμένη, τη δυναμική και αμείλικτη Ντανβάντ Καούρ. Σύντομα όμως, οι δύο ερευνητές θα καταλάβουν ότι οι προσωπικές τους ζωές είναι εξίσου περίπλοκες με το έγκλημα που καλούνται να εξιχνιάσουν.

Love Is Blind: Season 10: Batch 1

Διαθέσιμη

Ελάτε για τις γνωριμίες, μείνετε για τις γαμήλιες καμπάνες. Σε αυτό το επιτυχημένο πείραμα, αθεράπευτα ρομαντικοί ερωτεύονται με μοναδικό κριτήριο την εσωτερική ομορφιά.

Από το Μπέλφαστ στον Παράδεισο

How To Get To Heaven From Belfast

Διαθέσιμη

Τρεις αχώριστες φίλες ξεκινούν μια χαοτική περιπέτεια για να λύσουν το μυστήριο του ύποπτου θανάτου της φίλης τους και να κρατήσουν κρυφό το δικό τους σκοτεινό μυστικό.

Η έξυπνη, χαοτική σεναριογράφος Σίρσα, η εντυπωσιακή, εξουθενωμένη μητέρα τριών παιδιών Ρόμπιν και η αξιόπιστη, συγκρατημένη φροντίστρια Ντάρα είναι κολλητές από το σχολείο. Σχεδόν σαραντάρες πια, αλλά ακόμα αχώριστες, οι τρεις φιλενάδες ετοιμάζονται για την πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους. Αφού λάβουν ένα email που τις ενημερώνει για τον θάνατο του τέταρτου μέλους της παιδικής παρέας, μια σειρά μυστηριωδών γεγονότων στην αγρυπνία τις οδηγεί σε μια σκοτεινή, επικίνδυνη και ξεκαρδιστική οδύσσεια στην Ιρλανδία, και όχι μόνο, καθώς προσπαθούν να ξεδιαλύνουν την αλήθεια του παρελθόντος. Μια σειρά για τη φιλία, τη μνήμη και για το τι συμβαίνει όταν η ζωή δεν έχει ακριβώς την έκβαση που περιμένουμε.

Εκατομμύρια Ακόλουθοι

Million-Follower Detective

Διαθέσιμη

Σ’ αυτό το αστυνομικό θρίλερ, ο αστυνομικός Τσεν Τσιά-ρεν προσπαθεί να ξεσκεπάσει τη μάγισσα Μπάμπα, ένα viral μέντιουμ που προβλέπει με ακρίβεια θανάτους ινφλουένσερ.

Η Τέχνη της Σάρα

The Art of Sarah

Διαθέσιμη

Χτίζει μια νέα ταυτότητα βασισμένη στα ψέματα. Όταν όμως ένα πτώμα εμφανίζεται κάτω από μια λεωφόρο της Σεούλ, ένας σκληρός ντετέκτιβ ξετυλίγει το κουβάρι της αλήθειας.

Το Η Τέχνη της Σάρα ακολουθεί τη Σάρα Κιμ, μια γυναίκα που είναι αποφασισμένη να φτιάξει μια ζωή μες στην πολυτέλεια, ακόμα κι αν οι φιλοδοξίες της βασίζονται σε ένα ψέμα, και τον Μου-γκιονγκ, τον άντρα που ψάχνει αδιάκοπα την αλήθεια πίσω από τη ματαιοδοξία της.

Το Μουσείο της Αθωότητας

Museum of Innocence

Διαθέσιμη

Στην Κωνσταντινούπολη του ’70, ο απαγορευμένος έρωτας ενός άντρα για μια πωλήτρια μετατρέπεται σε εμμονή ζωής. Βασισμένο στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ.

Βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ, το “The Museum of Innocence” αφηγείται τη θυελλώδη ιστορία του Κεμάλ, που προέρχεται από μία από τις πιο πλούσιες οικογένειες της Κωνσταντινούπολης, και της φτωχής μακρινής συγγενούς του, Φισούν – στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Ο Κεμάλ, που είναι διατεθειμένος να τα βάλει με όλο τον κόσμο για να υπερασπιστεί τα συναισθήματά του, αρχίζει να συλλέγει τα σκουλαρίκια της αγαπημένης του, τα τσιμπιδάκια της, ακόμα και τις πεταμένες γόπες της… Τι είναι ο έρωτας; Μια εμμονή, μια δοκιμασία, ένα ατύχημα που ανατρέπει την πορεία της ζωής μας ή μια υπέροχη και αθώα ευτυχία;

Νυχτερινός Πράκτορας: Σεζόν 3

The Night Agent: Season 3

Διαθέσιμη από 19 Φεβρουαρίου 2026

Ο Πίτερ με μια δημοσιογράφο επιχειρούν να βρουν τον αινιγματικό Μεσίτη και να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, ενώ μια συνωμοσία προσπαθεί να θάψει την αλήθεια.

Strip Law

Διαθέσιμη από 20 Φεβρουαρίου 2026

Ένας δικηγόρος συνεργάζεται με μια μάγισσα του Λας Βέγκας για να δώσει λίγο ενδιαφέρον στις πιο ηλίθιες υποθέσεις της πόλης. Μια κωμωδία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.

Ο στρυφνός δικηγόρος Λίνκολν Γκαμ είναι υπερβολικά βαρετός για να κερδίζει υποθέσεις στο Λας Βέγκας, μέχρι που συνεργάζεται με την ντόπια ταχυδακτυλουργό και ηδονίστρια Σίλα Φλαμπέ, η οποία φέρνει λάμψη και γκλαμουριά ακόμη και στις πιο χαζές υποθέσεις που μπορεί να τους πετάξει η πόλη.

Ο Ράπερ του Κάκεν

Crap Happens

Διαθέσιμη από 26 Φεβρουαρίου 2026

Ο ράπερ Τόνι επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε για την κηδεία της μητέρας του. Ξαφνικά, καλείται να συνδυάσει τα επαγγελματικά του όνειρα με τον ρόλο του ως πατέρας.

Bridgerton: Season 4: Batch 2

Διαθέσιμη από 26 Φεβρουαρίου 2026

Στη νέα ιστορία της καλής κοινωνίας, ο αιώνιος εργένης Μπένεντικτ Μπρίτζερτον γνωρίζει επιτέλους το ταίρι του: μια καθηλωτική υπηρέτρια μεταμφιεσμένη σε έναν χορό.

Στη Λάσπη: Σεζόν 2

In the Mud: Season 2

Έρχεται Σύντομα

Η Μπόρχες επιστρέφει στην ίδια φυλακή με επικίνδυνες κρατούμενες. Στη Λα Κεμπράδα, οι χάρες εξασφαλίζουν την επιβίωση, μέχρι που η καθεμία κοιτάζει μόνο τον εαυτό της.

Αμάν! Κολλητέ

Yoh! Bestie

Διαθέσιμη

Η Τάντο είναι μόνιμα άτυχη στον έρωτα. Όταν όμως ο κολλητός της επιστρέφει από τα ταξίδια του μαζί με μια σύντροφο, τότε αντιμετωπίζει ένα νέο συναίσθημα: τη ζήλια.

Αυτή Είμαι Εγώ

This is I

Διαθέσιμη

Ενώ τον πειράζουν που θέλει να γίνει είδωλο, ο Κέντζι δέχεται βοήθεια από ένα καμπαρέ κι έναν γιατρό και βγαίνει στη σκηνή ως Άι Χάρουνα, τον αληθινό του εαυτό.

Ο Τζο Ψάχνει Πανεπιστήμιο

Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip

Διαθέσιμη

Θέλοντας να του δείξει πώς είναι ο αληθινός κόσμος, ο Τζο παίρνει τον Μπι Τζέι σε ένα οδικό ταξίδι σε όλη τη χώρα, το οποίο είναι γεμάτο εντάσεις αλλά και μαθήματα ζωής.

Ο Σουηδός Σύνδεσμος

The Swedish Connection

Διαθέσιμη από 19 Φεβρουαρίου 2026

Η άγνωστη ιστορία ενός Σουηδού γραφειοκράτη που αναδείχθηκε σε απρόσμενο ήρωα πολέμου, σώζοντας ζωές Εβραίων στις σκοτεινότερες μέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αντιπυρική Ζώνη

Firebreak

Διαθέσιμη από 20 Φεβρουαρίου 2026

Η μικρή Λίντε εξαφανίζεται στο δάσος ενώ η οικογένειά της μαζεύει τα πράγματα του σπιτιού. Όταν ξεσπά φωτιά, η μητέρα της τρέχει να τη βρει πριν την προλάβουν οι φλόγες.