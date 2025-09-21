Netflix: Τα 3 ντοκιμαντέρ που θα μας καθηλώσουν και οι 2 νέες ταινίες για παιδιά και γονείς

Μετά τις σειρές και τις ταινίες που έφερε το Netflix για τον Σεπτέμβριο, σειρά έχουν 3 νέα ντοκιμαντέρ και 2 νέες ταινίες ιδανικές για οικογένειες.

Όσον αφορά τα ντοκιμαντέρ που έφερε το Netflix για αυτόν τον μήνα, θα δούμε στις οθόνες μας τον αγώνα της Σεσίλιε Φιέλχοϊ, του θύματος του «Απατεώνα του Tinder», τη βιογραφία του Τσάρλι Σιν και το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν που προσπαθούν να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.

Το Netflix ωστόσο έχει φροντίσει και για τους μικρούς μας φίλους, διοργανώνοντας βραδιές κατάλληλες για οικογένεια: Στην οθόνη μας και η πρώτη σεζόν του Pokémon Concierge, 1 Batch 2 αλλά και η 2η σεζόν του Βασιλιά Λύκου.

Τα ντοκιμαντέρ του Netflix

Ερωτική Εκδίκηση

Love Con Revenge

Αφού πέφτει θύμα μιας καλοστημένης ερωτικής απάτης στο Ο Απατεώνας του Tinder, η Σεσίλιε Φιέλχοϊ συνεργάζεται με την ιδιωτική ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ, για να βοηθήσει άλλα θύματα.

Σκοπός της να ανακτήσουν τις ζωές τους και να εκθέσουν ψηφιακά αρπακτικά στην προκλητική σειρά Ερωτική Εκδίκηση.

Διαθέσιμο από 05/09/2025

Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν

aka Charlie Sheen

Μετά από επτά δύσκολα χρόνια νηφαλιότητας, ο Τσάρλι Σιν –όπως δεν τον έχετε ξαναδεί– δίνει τον καλύτερο εαυτό του και θυμάται τα πάνω και τα κάτω της ζωής του με χιούμορ, καρδιά και συγκλονιστική ειλικρίνεια.

Διαθέσιμο από 10/09/2025

Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού

Matchroom: The Greatest Showmen

Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.

Διαθέσιμο από 17/09/2025

Kids and Family στο Netflix

Pokémon Concierge: Season 1 – Batch 2

Καλώς ορίσατε στο Θέρετρο Πόκεμον, ένα καταφύγιο όπου τα Πόκεμον χαλαρώνουν και διασκεδάζουν. Με ποιον επισκέπτη θα γίνει πρώτα φίλη η εξυπηρετική νέα κονσιέρζ Χάρου;

Διαθέσιμο από 04/09/2025

Ο Βασιλιάς Λύκος: Σεζόν 2

Wolf King: Season 2

Ένας νεαρός ενηλικώνεται και μαθαίνει ότι είναι ο τελευταίος μιας μεγάλης γενιάς λυκανθρώπων — και διάδοχος του θρόνου — σ’ αυτήν την επική σειρά περιπέτειας φαντασίας.

Καθώς μάχεται για τον θρόνο του αντιμετωπίζοντας από παντού εχθρούς, ο Ντρου μαθαίνει το βαρύ φορτίο του να είσαι βασιλιάς και το δύσκολο καθήκον της επιλογής βασίλισσας.

Διαθέσιμο από 11/09/2025