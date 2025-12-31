Νικολέτα Βλαβιανού: Η ζωή είναι ένα μεγάλο φρούτο και πρέπει να το φας, δεν πρόκειται να σταματήσω

Αφενός στην αδυναμία που έχει για το θέατρο και αφετέρου στους λόγους που δεν θα γινόταν ηθοποιός, αν γυρνούσε πίσω τον χρόνο, αναφέρθηκε η Νικολέτα Βλαβιανού σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή “Νωρίς νωρίς” με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωινό της Τετάρτης (31-12-2025), στην ΕΡΤ.

“Πιο πολύ μ’ αρέσει το θέατρο, απ’ όλα, αλλά το θέλω με τις συνθήκες που θέλω. Οι συνθήκες έχουν γίνει πολύ δύσκολες πια στη δουλειά μας, γι’ αυτό και κάνουμε και δικές μας δουλειές. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και όχι αυτά μόνο που μας θέλουν” εξήγησε, αρχικά, η Νικολέτα Βλαβιανού.

“Είναι δύσκολα αλλά η ζωή για μένα είναι ένα μεγάλο φρούτο, ωραίο και ζουμερό και πρέπει να το φας. Δεν σταματάω, δεν πρόκειται να σταματήσω. Γιατί αυτό με γεμίζει, αυτό μου αρέσει”.

“Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δεν θα γινόμουν ξανά ηθοποιός, λόγω συνθηκών επαγγελματικών, στην Ελλάδα τουλάχιστον”.

“Αλλά τώρα, σ’ αυτό που είμαι, πρέπει να το φάω καλά για να το χορτάσω, στην επόμενη να μην είμαι” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Νικολέτα Βλαβιανού στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωινό της Τετάρτης.