Νίκος Γκάνος για τον εθνικό τελικό της Eurovision: «Θα προσπαθώ κάθε χρόνο, ο επιμένων νικά»

«Το τραγούδι μου είχε θέση εκεί, ήταν πολύ δυνατό κομμάτι», είπε ο τραγουδιστής
Νίκος Γκάνος
Νίκος Γκάνος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O Νίκος Γκάνος που συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision, έκανε δηλώσεις στις κάμερες των εκπομπών, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα το βάλει κάτω και θα ξαναπροσπαθήσει να κερδίσει για να πάει στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Νίκος Γκάνος, τόνισε πως θα μπορούσε και το δικό του τραγούδι να διεκδικήσει το εισιτήριο για τη Eurovision της Βιέννης.

«Σίγουρα είχε θέση το τραγούδι μου πάνω στη σκηνή, είμαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό», είπε αρχικά ο Νίκος Γκάνος.

«Ήταν πολύ δυνατό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το έχω πει, θα προσπαθώ κάθε χρόνο, ο επιμένων νικά», είπε τέλος ο τραγουδιστής.

