Νίκος Κοκλώνης: Δεν έλαβα μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου, δεν περίμενα κιόλας, είμαστε μπλοκαρισμένοι

Για την άλλοτε κολλητή του φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, μίλησε ο Νίκος Κοκλώνης και παραδέχτηκε ότι δεν έχουν πλέον καμία επικοινωνία και έχουν μπλοκάρει ο ένας τον άλλον στα social media.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (22.02.2026). Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε και στους Γιώργος που χαρακτήρισε το J2US τρας και αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όντως δεν ήμασταν έτοιμοι την προηγούμενη εβδομάδα, το παραδέχομαι. Βγάλανε τη χολή τους συγκεκριμένες εκπομπές για συγκεκριμένους λόγους…Ό,τι και να πουν, ο τηλεθεατής στο σπίτι επιλέγει.

Τον Γιώργο Λιάγκα τον συμπαθώ πάρα πολύ, του έχω κάνει και πρόταση να έρθει ως κριτής για να μας πεί όσα δεν του αρέσουν.

Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν άνθρωπο τρας και κανένα ψυχαγωγικό προϊόν… Δε κρατάω κακίες, μπορούν να πουν ό,τι θέλουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν με προσβάλλουν σε σημείο που είναι ποινικό αδίκημα ή ενοχλεί ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, τότε γίνομαι πάρα πολύ κακός. Έχω καλούς δικηγόρους που δουλεύουν για να το αντιμετωπίσουν» είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

Επίσης ο Νίκος Κοκλώνης ρωτήθηκε αν έλαβε μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργιου για καλή επιτυχία.

«Δεν έλαβα κάποιο μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου. Δεν περίμενα να λάβω. Όταν κάνεις κάτι, δεν περιμένεις να λάβεις. Δε ξέρω και πώς θα μπορούσα να λάβω γιατί είμαστε μπλοκαρισμένοι. Κάνε το καλό και ρίξ’το στο γυαλό έλεγε η γιαγιά μου, κι εγώ το έχω κάνει το καλό και το έχω κάνει αρκετά», είπε.

]

Το σχόλιο της Σίσσυς Χρηστίδου

Αμέσως μετά τις δηλώσεις του η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε τον λόγο και υπερασπίστηκε τον Νίκο Κοκλώνη.

«Μέσα στη βδομάδα έγινε μία συντονισμένη επίθεση, η αλήθεια είναι, από συγκεκριμένο κανάλι. Οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Εμένα μ’ άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που στάθηκε απέναντι σε αυτό, αποδομώντας όλη αυτή τη σοβαροφάνεια. Το “Just” ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, αυτό είναι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό αγαπάει ο κόσμος.

Ο Νίκος όταν περπατάει στον δρόμο άμα δείτε τι αγάπη του δείχνουν, παιδιά, θα τρελαθείτε! Τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε, του λένε “πού είσαι”, “θέλουμε να δούμε”. Η απάντησή του για το τρας, πραγματικά ποιος είσαι για να χαρακτηρίσεις κάποιον τρας; Ήτανε πάρα πολύ σωστός, απάντησε σε όλα, η Μένια του ‘θεσε όλα τα ερωτήματα απ’ ότι ακούμε τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι έβαλε πλήρως τα πράγματα στη θέση τους», είπε αρχικά.

«Εμένα προσωπικά, που είμαι σε όλη αυτή την πορεία δίπλα του, με σοκάρει η αγνωμοσύνη των ανθρώπων που έχουν υπάρξει στο πλευρό του. Με σοκάρει, πραγματικά. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και η μεγαλοψυχία που δείχνει και στη συνέχεια απέναντι σ’ αυτό. Ανθρώπους που έχει βοηθήσει, που έχει ευεργετήσει, που έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, το πόση αγνωμοσύνη έχουν δείξει και παρ’ όλα αυτά αυτός δείχνει μία ανοιχτή καρδιά, έτοιμος να συγχωρέσει… Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω στη θέση του», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.