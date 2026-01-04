Media

Νίκος Κοκλώνης: Το αντίο του επιχειρηματία στον Γιώργο Παπαδάκη – «Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος»

«Η φωνή και η παρουσία του θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας» γράφει ο Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης
Νίκος Κοκλώνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και ο Νίκος Κοκλώνης αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει ένα κείμενο στο Instagram, για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή που άφησε τη σφραγίδα του, στην ελληνική τηλεόραση.

Σε story του, ο Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς τον 74χρονο παρουσιαστή που πέθανε. Εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και έγραψε πως ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη όλων όσοι τον έζησαν.

«Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος της ελληνικής τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος που σημάδεψε γενιές, με συνέπεια ήθος και αφοσίωση στη δουλειά του. Η φωνή και η παρουσία του θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

Η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη
Η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 έκανε λόγο για ένα σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και ακούραστη παρουσία για δεκαετίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
204
192
148
143
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo