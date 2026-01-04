Νίκος Κοκλώνης: Το αντίο του επιχειρηματία στον Γιώργο Παπαδάκη – «Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος»

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και ο Νίκος Κοκλώνης αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει ένα κείμενο στο Instagram, για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή που άφησε τη σφραγίδα του, στην ελληνική τηλεόραση.

Σε story του, ο Νίκος Κοκλώνης αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς τον 74χρονο παρουσιαστή που πέθανε. Εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και έγραψε πως ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στη μνήμη όλων όσοι τον έζησαν.

«Έφυγε από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος της ελληνικής τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος που σημάδεψε γενιές, με συνέπεια ήθος και αφοσίωση στη δουλειά του. Η φωνή και η παρουσία του θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 έκανε λόγο για ένα σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και ακούραστη παρουσία για δεκαετίες.