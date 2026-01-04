Novacinema: Καθηλωτικός Ιανουάριος με τις μεγάλες πρεμιέρες «Ballerina», «Black Bag» και νέες σειρές

Κορυφαίοι πρωταγωνιστές του Hollywood όπως οι Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, Keanu Reeves υπόσχονται μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στο ξεκίνημα του νέου έτους και μέσα από το Novacinema.

Από την άλλη, το θεματικό κανάλι Novastars μας βάζει για 65 ημέρες στους ρυθμούς των μεγάλων βραβείων Golden Globes & EE BAFTA Film Awards. Ο Ιανουάριος έρχεται με άκρως συναρπαστική, καθηλωτική και Χολιγουντιανή διάθεση στα κανάλια Novacinema, και τo Novalifε.

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Ballerina», «Black Bag», «Despicable me 4», τις νέες σειρές «The Rainmaker» & «All Her Fault». Παράλληλα, από τις 11 Ιανουαρίου και μέχρι τις 16 Μαρτίου το κανάλι των βραβείων, Novastars, κινείται για 65 ημέρες σε ρυθμούς βραβείων Golden Globes & EE BAFTA Film Awards, με 85 ταινίες που έχουν αποσπάσει 159 βραβεία και 430 υποψηφιότητες.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Ιανουαρίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του νέου έτους (4 Ιανουαρίου 2026, 22:00) θα μεταδοθεί η μεταγλωττισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων «Despicable Me4​», γεμάτη ασταμάτητη δράση και πλημμυρισμένη με το χαρακτηριστικό, ανατρεπτικό χιούμορ της Illumination με τις φωνές των Γιάννη Ζουγανέλη, Λευτέρη Ελευθερίου, Μαρίας Ζερβου.

Στις 11/1 θα ακολουθήσει η ταινία «Βallerina» με τους Keanu Reeves και Anna de Armas​, που αποτελεί spin-off της σειράς ταινιών John Wick με τα γεγονότα της ταινίας διαδραματίζονται ανάμεσα στα γεγονότα του John Wick: Κεφάλαιο 3 (2019) και του John Wick: Κεφάλαιο 4 (2023), ενώ στις 18/1 θα προβληθεί το φιλμ «On Swift Horses​» και στις 25/1 το κατασκοπευτικό θρίλερ «Black Bag​» του Steven Soderbergh​ με τους Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan​.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Daniela Forever​» (3/1), «High Rollers» (10/1), «A Line of Fire​» (17/1), «Oh, Hi!​» (24/1) και «In the Lost Lands» (31/1), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Sicilian Letters​» (6/1), «Love Me​» (13/1), «Saint-Exupery​» (20/1) και «You Gotta Believe» (27/1). ​

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «In Bruges​» (1/1), «Public Enemies​» (8/1), «Traffic​» (15/1), «Before i go to sleep​» (22/1), «Man on a Ledge» (29/1).

Παράλληλα οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Elevator Game»-2/1, «The Monkey»-16/1, «Until Dawn»-23/1)​, «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με την πρεμιέρα «Les Indésirables»-14/1), «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (με τις Κυριακές του Ιανουαρίου να είναι αφιερωμένος σε ταινίες που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες για Χρυσές Σφαίρες όπως «The Last Emperor» (4/1), «The Sting​» (11/1), «Pal Joey​» (18/1), «Husbands & Wives»-25/1).

Νέες σειρές και νέοι κύκλοι στο Novacinema4

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, δύο νέες σειρές και τρεις νέοι κύκλοι που θα συναρπάσουν. Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 22.00 ξεκινάει και θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα η σειρά θρίλερ-μυστηρίου «All Her Fault» με πρωταγωνίστριες τις Sarah Snook (υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα 2026 για μίνι σειρά και Α΄ Γυναικείο Ρόλο) και Dakota Fanning. Η Marissa Irvine, της οποίας ο γιος εξαφανίζεται μυστηριωδώς μετά από ένα playdate που φαίνεται πως δεν υπήρξε ποτέ. Καθώς αναζητά την αλήθεια, θαμμένα μυστικά, ψέματα και επικίνδυνες διασυνδέσεις έρχονται στην επιφάνεια μέσα στην κοινότητά της.

Η σειρά ξετυλίγεται ως ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, όπου τίποτα και κανείς δεν είναι όπως φαίνεται.

Από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 22:00 και κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα θα προβάλλεται η αστυνομική δικαστική σειρά «The Rainmaker», βασισμένη στο μυθιστόρημα του John Grisham. Πρόκειται για ένα νομικό δράμα που ακολουθεί έναν νεαρό, ιδεαλιστή δικηγόρο, ο οποίος εμπλέκεται σε μια υπόθεση υψηλού ρίσκου εταιρικής διαφθοράς. Καθώς αποκαλύπτει κρυφά συμφέροντα και επικίνδυνες συμμαχίες, έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα και προσωπικές απειλές. Η σειρά συνδυάζει αγωνία, κοινωνικό σχόλιο και δυνατή ανάπτυξη χαρακτήρων, προσφέροντας μια καθηλωτική τηλεοπτική εμπειρία.

Παράλληλα μέσα στον Ιανουάριο θα κάνουν πρεμιέρα οι νέοι κύκλοι των σειρών «Red Eye season 2» (από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 22:00), «Doc season 2» (από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22:00) και «Professor T season 4» (από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 22:00). Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The Kollectivel» (μέχρι Δευτέρα 5/1/2026, 22:00), «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «Those who Lived» (μέχρι Τρίτη 13/1/2026 στις 22:00), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15​), «Nine Bodies in a Mexican Morgue» (μέχρι Τετάρτη 14/1/2026 στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική), «Outlander: Blood of my Blood» (κάθε Πέμπτη μέχρι 22/1/2026 στις 22:00) και «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15).

Στο Novalifε και στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» θα προβληθεί σε τρία μέρη (6/1, 13/1, 20/1) κάθε Τρίτη στις 21:00 ένα αποκαλυπτικό και οικείο πορτρέτο από εκείνους που γνώρισαν πραγματικά την μεγάλη star, Elizabeth Taylor. Στο ντοκιμαντέρ «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» παρουσιάζεται η ιστορία ενός ειδώλου του 20 ου αιώνα, προκλητική στο πώς έσπασε το γυάλινο ταβάνι του Χόλιγουντ, δημιούργησε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία αξίας δισεκατομμυρίων και ευαισθητοποίησε το κοινό για τους ανθρώπους με HIV/AIDS σε μια εποχή που ήταν ταμπού. Ένα πορτρέτο που θα πυροδοτήσει την κοινωνική συζήτηση και θα εδραιώσει την κατάστασή της ως επαναστατική σταρ.

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα προβληθούν οι σειρές «Ten Pounds Pom season 2» (πρώτο επεισόδιο 6/1) και «Long Bright River» (πρώτο επεισόδιο 27/1) με την Amanda Seyfriedη η οποία είναι υποψήφια για βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets τον Ιανουάριο φέρνουν τις σειρές «The Bureau​» και «A Spy among friends», καθώς και συλλογές με Οσκαρικό άρωμα και βραβευμένες ταινίες, φιλμ αφιερωμένα στον Michael Mann.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιανουαρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.