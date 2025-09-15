Media

Ντίνος Καρύδης: Συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του ηθοποιού

Ο αείμνηστος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο
Ντίνος Καρύδης
Ο αξέχαστος Ντίνος Καρύδης / NDP Photo

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου από την ημέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο Ντίνος Καρύδης. Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Στο  προφίλ της Φίνος Φιλμ στο Instagram, αναρτήθηκε ένα βίντεο με χαρακτηριστικές σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Ντίνος Καρύδης, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα που αποτυπώνει την αξία που έδινε στην έννοια της οικογένειας – τόσο στην προσωπική όσο και στην καλλιτεχνική του ζωή.

«Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ. ”Η οικογένεια δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο πράγμα. Είναι τα πάντα. Σαν την οικογένεια δεν έχει – Ντίνος Καρύδης”», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

 

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, υπήρξε μία διακριτική αλλά σταθερή παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση για περίπου πέντε δεκαετίες.

