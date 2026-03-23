Ντορέττα Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Μουσούλης και Μελέτης Ηλίας καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Απόψε, Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Κωνσταντίνο Μουσούλη, σε μία απολαυστική συνάντηση με αφορμή τη νέα τους κινηματογραφική συνεργασία στην ταινία της Iconic Films «Φίλοι για πάντα». Στην παρέα του παρουσιαστή βρέθηκε και ο Μελέτης Ηλίας.

Τόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου όσο και ο Μελέτης Ηλίας μίλησαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την τέχνη της υποκριτικής και την αγάπη τους για τη δουλειά τους.

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης, έχοντας στις αποσκευές του 12 χρόνια πορείας στην Αμερική και συνεργασίες με οσκαρικούς παραγωγούς, όπως ο Gareth Unwin, εξηγεί γιατί επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα αναζητώντας την προσωπική του ισορροπία, ενώ αποκαλύπτει πώς διαχειρίστηκε από μικρός τη δημοσιότητα της μητέρας του, Αγγελικής Νικολούλη.

Από την πλευρά της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράζεται ξεκαρδιστικές ιστορίες από συναντήσεις της με σταρ του Χόλιγουντ, όπως ο Orlando Bloom, ενώ μιλά για τη νέα της θεατρική πρόκληση στο δράμα εποχής «Άνθρωπος χωρίς Όνομα», αλλά και το αθλητικό της vidcast «Game On».

Τέλος, και οι δύο μιλούν για την ταινία «Φίλοι Για Πάντα», που υμνεί την αξία της αληθινής φιλίας στη μεγάλη οθόνη και υπόσχεται στιγμές άφθονου γέλιου, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους με ένα εντυπωσιακό καστ πρωταγωνιστών.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» και τον Μελέτη Ηλία. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το Σόι Σου», σχολιάζει την επιστροφή της σειράς και τις αντιδράσεις που δέχεται από τον κόσμο.

Στη συνέχεια, αναπολεί το παρελθόν και εξηγεί πώς μία διαφήμιση τον βοήθησε να ξεκινήσει την τηλεοπτική του καριέρα. Σε μία συζήτηση γεμάτη εκπλήξεις, ο αγαπημένος ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήσεις-γρίφους που δοκιμάζουν τα όρια της λογικής και του χιούμορ του σε σχέση με τη ζήλεια. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα παιδιά του και αποκαλύπτει τον λόγο που του τη «σπάνε» οι έξοδοι της έφηβης κόρης του κάθε Σάββατο με αποτέλεσμα να γίνουν το μόνιμο «αγκάθι» στη σχέσης τους.

Τέλος, μιλά για την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Λαπωνία», την εκρηκτική κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο ηθικά διλήμματα και γέλιο.

