Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου – Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου εκτάκτως στις 22:00, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Το νέο τρέιλερ υπόσχεται μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια της ιστορίας, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς του ALPHA, «Άγιος έρωτας», ο σεισμός έχει φέρει τα πάνω κάτω στη Στέρνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα -που περικλείει σημαντικές απώλειες σε ανθρώπους και υλικές ζημιές- και πρέπει να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν. Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας τα δικά τους μυστικά…

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 22:00

Ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την Πετρούλα, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες. Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη.

Στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία θα της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της. Η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία, την ίδια στιγμή που και η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione