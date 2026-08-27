Φωτιά στη Χίο: Καίει σε δασική έκταση στο Βίκι – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (27/8/2026), λίγο μετά της 11:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκι, στο νησί της Χίου.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Χίο κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε και ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Καθ’όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.