Ο Δημήτρης Πανόπουλος για το τρέιλερ – καρφί στη Ναταλία Γερμανού: «Πέτυχε τον σκοπό του»

Για τις συζητήσεις που είχε το καλοκαίρι με τον ΑΝΤ1 αλλά και για τον ανταγωνισμό την φετινή σεζόν, στη μεσημβρινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μίλησε ο Δημήτρης Πανόπουλος μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

«Το καλοκαίρι κάναμε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, αλλά δεν προχώρησαν», αποκάλυψε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Στην πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήμασταν σε διαδικασία συζητήσεων. Έτσι κι αλλιώς ήταν δυο εκπομπές που ήρθε η μία πίσω από την άλλη. Δηλαδή τελείωσε η μία εκπομπή, ήταν μια εβδομάδα και μετά ξεκίνησε η επόμενη οπότε αναγκαστικά στο μεσοδιάστημα έγιναν συζητήσεις. Δεν προχώρησε, αλλά έχω εξαιρετικές σχέσεις με όλους, δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα», τόνισε ακόμα ο παρουσιαστής.

«Διαχρονικά η Ναταλία Γερμανού έχει επιτυχημένη εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Έχω περάσει τρία χρόνια από εκεί, τους ευχόμαστε “καλή επιτυχία”. Θα φανεί στο τέλος της χρονιάς τι έχουμε κάνει, θα μετρήσουμε τις εκπομπές για το τι απήχηση είχαν», δήλωσε ακόμα.

«Δεν πάμε να χτυπήσουμε τη Γερμανού, ούτε καμία Γερμανού, ούτε καμία Γιάμαλη, ούτε καμία άλλη εκπομπή. Πάμε να κάνουμε μια εκπομπή, να δώσουμε άλλη μία επιλογή στον κόσμο», διευκρίνισε, με τη σειρά της, η Μάρτζυ Λαζάρου στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

Όσον αφορά, την ατάκα “γίνεται και καλύτερα” που χρησιμοποίησε το δίδυμο στο τρέιλερ για τη εκπομπή του ο Δημήτρης Πανόπουλος απάντησε ότι πέτυχε τον σκοπό της.

«Το τρέιλερ γιατί γίνεται; Γίνεται για να επικοινωνήσεις κάτι που είναι να ξεκινήσει. Έχουν σταματήσει να προβάλλονται τα τρέιλερ περίπου έναν μήνα και ακόμα το συζητάμε. Αν ο σκοπός ήταν η επικοινωνία, το τρέιλερ πέτυχε τον σκοπό, άρα δεν ξέρω γιατί να μην το ξανακάναμε», δήλωσε για το τρέιλερ ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Πρώτος απ’ όλους δέχομαι την κριτική και τα σχόλια όλων των συναδέλφων, δεν παρεξηγούμαι και δεν με ενοχλεί να ακούω το παραμικρό. Ό,τι λέω για τον χώρο μας, το λέω συνήθως με διάθεση αυτοσαρκασμού ή χιουμοριστική. Το “καλύτερα γίνεται” μέχρι και για εμάς κάθε Σαββατοκύριακο, λέμε μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από το προηγούμενο; Ναι, προφανώς μπορούμε», υπογράμμισε, ακόμα, ο Δημήτρης Πανόπουλος στις δηλώσεις του στο OPEN.

Νωρίτερα η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και απάντησε στον Δημήτρη Πανόπουλο, τονίζοντας ότι δε θα συμμετέχει σε αυτό παιχνίδι.

«Οι λέξεις είναι του κυρίου Μπαμπινιώτη, είναι του ελληνικού λεξικού, δεν είναι δικές μου. Επίσης θα έλεγα να μην δημιουργούμε σίριαλ χωρίς πρωταγωνιστές. Μην το κάνετε αυτό. Μην το συνεχίζετε εσείς τουλάχιστον. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανέναν σκοπό να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι, γαϊτανάκι», απάντησε χαρακτηριστικά όταν ερωτήθηκε για το τρέιλερ της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλο.