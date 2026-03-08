O γιατρός – επόμενο επεισόδιο: Η Σοφία έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA. Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την την Κυριακή 08 Μαρτίου, στις 21:00.

Ενώ η Ειρήνη έχει αποφασίσει να φανερώσει το μυστικό της στον Ανδρέα, στηρίζει παράλληλα τον Δημήτρη, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού όταν ένας ασθενής υποτροπιάζει μπροστά του. Η Σοφία, σοκαρισμένη απ’ την αποκάλυψη πως δεν ήταν η πρώτη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα μετά την Άννα, έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιατρός – Κυριακή 08 Μαρτίου

Επεισόδιο 22ο – «Το λιμάνι»: Ενώ η Ειρήνη έχει αποφασίσει να φανερώσει το μυστικό της στον Ανδρέα, στηρίζει παράλληλα τον Δημήτρη, ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού όταν ένας ασθενής υποτροπιάζει μπροστά του. Ο Αλέξανδρος γνωρίζει τον μικρό γιο της Όλγας και αναπτύσσει μια πολύ ζέστη σχέση μαζί του, ενώ η Σοφία, σοκαρισμένη απ’ την αποκάλυψη πως δεν ήταν η πρώτη γυναίκα στη ζωή του Ανδρέα μετά την Άννα, έχει αρχίσει να πιστεύει πως ο Ανδρέας της έλεγε ψέματα όσο ήταν μαζί. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα από αλλεπάλληλα flashback στην περίοδο πριν το ατύχημα του Ανδρέα, όταν οι δυο τους άρχισαν να έρχονται κοντά, κάτω από τα βλέμματα του Μιχάλη και του Λεωνίδα. Σήμερα όμως η έρευνα του Doc για τη γυναίκα από το παρελθόν του έχει εντέλει αποτέλεσμα. Κι αυτό ίσως να τον απομακρύνει κι άλλο από τη Σοφία.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television