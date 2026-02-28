O γιατρός – επόμενο επεισόδιο: Ο Ανδρέας θέλει να διακόψει άμεσα τη θεραπεία του

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA. Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την την Κυριακή 01 Μαρτίου, στις 21:00.

Ο Γιατρός – Κυριακή 01 Μαρτίου

Επεισόδιο 21ο – «Το όφελος της αμφιβολίας»: Ο Ανδρέας, θεωρώντας πως η ανάμνηση του ξενοδοχείου ήταν ψευδής, θέλει να διακόψει άμεσα τη θεραπεία του. Ο Απόστολος όμως τον προτρέπει να σιγουρευτεί πως η γυναίκα που στοιχειώνει τις αναμνήσεις του δεν υπήρξε στη ζωή του. Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει μια καινούργια ασθενή, με την οποία ανακαλύπτει ότι συνδέεται ένα κομμάτι της ζωής του που φαίνεται να τον πονάει πολύ.

Η Άλμα, ύστερα από συμβουλή του Μάριου, προσεγγίζει τον Δημήτρη. Κι ενώ ετοιμάζονται να περάσουν χρόνο μαζί, ο φόβος της Ειρήνης, για το μυστικό της που πάει συνεχώς να αποκαλυφθεί, φαίνεται αν τους χαλάει τα σχέδια.

Η Σοφία περιμένει την έγκριση του συμβουλίου για την έρευνά της, αλλά η Αγγελίδου την αποθαρρύνει λέγοντάς της πως οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αυτό όμως δε θα ‘ναι το μόνο δυσάρεστο για τη Σοφία, αφού ο Ανδρέας θα της ανακοινώσει κάτι που θα την απογοητεύσει.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television