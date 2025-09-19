Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα γυρίσματα του The Voice – Τα πρώτα πλάνα

Άρχισαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «The Voice», στον οποίο συμμετέχει ξανά ο Γιώργος Μαζωνάκης και η κάμερα της εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού μετέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής τα πρώτα πλάνα.

Ο γνωστός τραγουδιστής αυτό το διάστημα κάνει ένα restart στη ζωή του ύστερα από τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο από τα μέλη της οικογένειάς του. Το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) προβλήθηκε backstage υλικό από τα γυρίσματα του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και στον νέο κύκλο την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη θα βρίσκονται στις θέσεις των κριτών του «Voice».

«Παρόλο που δεν μίλησε νομίζω τα είπε όλα με την στάση του σώματός του και την συμπεριφορά του για το πόσο καλά φαίνεται να είναι αυτή την στιγμή που μιλάμε. Φαινόταν ευδιάθετος, χαρούμενος, έκανε παιχνίδι με τον κόσμο και με τους υπόλοιπους κριτές. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που όλοι ξέρουμε», ανέφερε η Τζώρτζια Γεωργίου σχολιάζοντας το βίντεο.

Παράλληλα, ο Χάρης Λεμπιδάκης ανέφερε ότι τα γυρίσματα του μουσικού διαγωνισμού διήρκησαν 5 ώρες. Μάλιστα, οι φανατικοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται στις πρώτες θέσεις πίσω στο κοινό και τον αποθέωναν.