Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει τηλεοπτικά: Θα πάρει μέρος στην ιταλική σειρά «Minimarket»

Για πρώτη φορά μετά το 2017, που απολύθηκε από τη σειρά «House of Cards» του Netflix το 2017, εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, ο Κέβιν Σπέισι αναμένεται να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Ο διάσημος ηθοποιός κάνει ένα restart στην καριέρα του, καθώς θα πρωταγωνιστήσει στην ιταλική κωμική σειρά «Minimarket», που θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα RaiPlay της RAI στις 26 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το Variety, ο Κέβιν Σπέισι υποδύεται στο σίριαλ που θα έχει 10 επεισόδια, τον εαυτό του ως τον φανταστικό μέντορα ενός νεαρού που εργάζεται σε ένα παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός σταρ.

Σε προωθητικό υλικό ο Κέβιν Σπέισι εμφανίζεται να τραγουδά το τραγούδι «You’ve Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το «I’ve Got you Under my Skin» του Κόουλ Πόρτερ, μαζί με τον Ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος ενσαρκώνει τον Μάνλιο Βιγκάνο.

Σύμφωνα με την υπόθεση της σειράς: «Ο Κέβιν Σπέισι υποδύεται την καλλιτεχνική συνείδηση και τον απρόβλεπτο μέντορα του Μάνλιο Βιγκάνο, με τη σχέση τους να βασίζεται κυρίως σε «διαπληκτισμούς, παρεξηγήσεις και αμοιβαία πειράγματα. Η σειρά αποτυπώνει τόσο την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα πιο σημαντικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό του κόσμου όσο και την απερισκεψία κάποιου που δεν συνειδητοποιεί ότι έχει έναν βραβευμένο με Όσκαρ στο πλευρό του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων ανδρών σε ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και είναι αντιμέτωπος με τρεις ακόμη κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που θα εξεταστούν σε αστικό δικαστήριο του Λονδίνου τον επόμενο χρόνο.

Επίσης, ο Κέβιν Σπέισι έχει αρνηθεί επίσημα δύο από τις τρεις αγωγές στο δικαστήριο, αλλά δεν έχει ακόμη καταθέσει υπεράσπιση για την τρίτη.