Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης για τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και την ποντιακή λύρα

Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, οι γνωστοί δεξιοτέχνες της ποντιακής λύρας και μουσικοί, είχαν μία αναπάντεχη συνάντηση με τον τότε πρίγκιπα και νυν Βασιλιά Κάρολο της Μεγάλης Βρετανίας το 2008. Για εκείνη την ξεχωριστή τους στιγμή μίλησαν στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ την Πέμπτη (12.02.2026).

Η συνάντηση που είχαν ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης με τον Κάρολο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση για το Άγιον Όρος, όπως ανέφεραν οι δύο μουσικοί στο «Στούντιο 4».

Ο Ματθαίος Τσαχουρίδης έπαιξε ποντιακή λύρα (κεμεντζέ) μπροστά στον Κάρολο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τον ήχο του οργάνου και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ποντιακή παράδοση.

Έχοντας κι ο ίδιος γνώσεις κλασικής μουσικής, καθώς παίζει τσέλο, προσέγγισε τα δύο αδέρφια τηρώντας το πρωτόκολλο, αλλά με γνήσιο ενδιαφέρον.

Η ερώτησή του «What’s this?», «Τι είναι αυτό;», στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει ένας διάλογος γύρω από την ποντιακή λύρα.

Όπως εξήγησε ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η επικοινωνία ήταν εύκολη, γεγονός που επέτρεψε στον Κάρολο να κατανοήσει τη σημασία του οργάνου.

Τα δύο αδέρφια ανέφεραν πως ήταν μία μοναδική στιγμή στην καριέρα τους να παρουσιάσουν την ποντιακή μουσική στον τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ξεχωριστή στιγμή αναγνώρισης της ποντιακής μουσικής παράδοσης στο εξωτερικό από τα δύο αδέρφια που μοιράζουν τη ζωή τους μεταξύ Λονδίνου και Βέροιας.