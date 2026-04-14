Ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό του στο Instagram: «Καλή συνέχεια»

Μία ανακοίνωση που προκαλεί ερωτηματικά έκανε ο Κώστας Τσουρός μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram.

Ο γνωστός παρουσιαστής έβαλε ένα story την Τρίτη (14.04.2026) γράφοντας ότι πρόκειται να κλείσει το προφίλ του στο εν λόγω social media. Ωστόσο, ο Κώστας Τσουρός δεν εξήγησε γιατί αποφάσισε να καταργήσει το Instagram.

«Ο λογαριασμό μου στο Instagram κλείνει. Καλή συνέχεια», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο Κώστας Τσουρός συνόδευσε την ανάρτησή του με το τραγούδι του Γιάννη Πάριου: «Στην Πάρο και στη Νάξο».

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος πέρασε το φετινό Πάσχα στο νησί της Νάξου με φίλους του και στην παρέα του ήταν και η Ναταλία Αργυράκη.