O Κούλλης Νικολάου σε βαρύ πένθος: Πέθανε ο αδελφός του, Νίκος

«Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες, γιατί έτσι είναι η ζωή», έγραψε στην σπαρακτική ανάρτηση που έβαλε στο Facebook
Koύλλης Νικολάου
O Koύλλης Νικολάου

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Κούλλης Νικολάου, αποκαλύπτοντας ότι πέθανε ο μεγαλύτερος από τα 9 αδέλφια του, ο Νίκος.

Όπως εξομολογήθηκε την Τετάρτη (28.01.2026) μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook, ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός της «Γης της ελιάς», ο αδελφός του πέθανε ξαφνικά, βυθίζοντας την οικογένειά τους στο πένθος. Μάλιστα, ο Κούλλης Νικολάου εξομολογήθηκε ότι και οι γονείς του έχουν «φύγει» από τη ζωή.

«Νίκο μου αδερφέ μου, από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν – σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά.
Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας και αργότερα με τη Γιώτα μας. Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση.

Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες, γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή.

Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας.

Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου, Νίκο, έγραψε στην ανάρτησή του ο Κούλλης Νικολάου.

